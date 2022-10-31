أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي اليوم الاثنين ضرورة العمل لوضع خارطة طريق لإنجاز مشاريع قطاع النقل الجوي في البلاد.



وشدد العجمي في تصريح صحفي على هامش زيارته للمبنى الرئيسي للادارة العامة للطيران المدني على أهمية العمل لتحقيق متطلبات المرحلة المقبلة والتغلب على التحديات التي تواجه المشاريع الخاصة بقطاع النقل الجوي.



وأضاف أن هذا العمل يأتي من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمسافرين ورفع كفاءة التشغيل في مطار الكويت الدولي وتحقيق إيرادات إضافية للدولة علاوة على تدريب الكوادر الوطنية.



وعقد الوزير خلال الزيارة اجتماعا مع المدير العام للادارة العامة للطيران المدني يوسف الفوزان ونواب المدير واطلع على ملخص للمشاريع الحالية والمستقبلية التي تشرف عليها الإدارة في مطار الكويت الدولي.