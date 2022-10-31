تبدأ قطر اعتبارا من اليوم تطبيق العديد من الإجراءات والقرارات المتعلقة باستضافة بطولة كأس العالم «فيفا ـ قطر 2022» حتى نهاية فترة البطولة في 23 ديسمبر المقبل.



وقبل نحو 20 يوما من انطلاق الحدث الرياضي الأكبر والأهم، تشهد قطر اليوم دخول أول مشجع من حاملي بطاقة «هيا» التي تعد بمنزلة تصريح لدخول دولة قطر والاستادات التي ستشهد المباريات، إلى جانب تذكرة المباراة الخاصة بهم.



وبحسب اللجنة العليا للمشاريع والإرث، فإن بطاقة «هيا» لكأس العالم ستكون فعالة اعتبارا من اليوم الأول من نوفمبر حيث يمكن للمشجع الدخول والخروج من البلاد حتى 23 يناير 2023، علما أن آخر دخول للجماهير إلى قطر ببطاقة هيا سيكون 23 ديسمبر المقبل ولن يسمح بالدخول بعدها.



ويتنوع داخلو البلاد بين ثلاث فئات تشمل المواطنين والمقيمين والمشجعين الدوليين من حاملي بطاقة «هيا» التي يتوجب على كل من يحوز أي تذكرة من تذاكر مباريات البطولة التقدم للحصول عليها.



ويمنح حامل بطاقة «هيا» مجموعة متنوعة من المزايا، بما فيها خدمة النقل العام المجاني خلال أيام البطولة، بالإضافة إلى السماح له بحضور الفعاليات والحفلات والأنشطة الفنية والترفيهية المصاحبة للبطولة مجانا.



وستكون هذه البطاقة اعتبارا من اليوم شرطا أساسيا لدخول قطر، ويسمح لحاملها بالبقاء في قطر حتى 23 ديسمبر المقبل، كما يسمح له بالدخول والخروج من البلاد طوال تلك الفترة.



وتتيح اللجنة العليا للمشروعات والإرث إمكانية الحصول على البطاقة لجميع الجنسيات شرط توافر تذكرة لحضور أي مباراة، لكن هناك تعهدا يجب على المتقدم توقيعه للموافقة على طلبه، حيث هناك قوانين تشريعية خاصة بالبطولة ستطبق بحق المخالفين.



كما تبدأ قطر اليوم بتقليص ساعات العمل في جميع المؤسسات والدوائر الحكومية إلى 4 ساعات يوميا بدلا من 7 ساعات، حيث سيكون دوام الموظفين الحكوميين من الساعة السابعة حتى الحادية عشرة صباحا، كما سيكون حضور الموظفين في القطاع الحكومي مقتصرا على 20% فقط، في حين سيعمل 80% منهم عن بُعد.



وكانت وزارة التجارة والصناعة القطرية قررت اعتبارا من منتصف الشهر الجاري تمديد ساعات العمل في جميع المولات والمراكز التجارية في الأسواق المحلية حتى الثانية صباحا إلى نهاية بطولة كأس العالم 2022، وذلك في إطار التحضيرات والجهود المبذولة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة باستضافة البطولة، ودعما للبرامج والأنشطة والفعاليات المصاحبة للمباريات.



واعتادت معظم المحال التجارية ومراكز التسوق في العاصمة القطرية الدوحة الإغلاق مبكرا بين التاسعة والعاشرة مساء.