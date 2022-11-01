تقديرا لمساهمته الفاعلة في تنمية كوادر القطاع المصرفي الوطنية، وتعزيز الدور الريادي للكفاءات الكويتية لقيادة مستقبل صناعة المال والأعمال والاقتصاد في الدولة، قام الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب بتتويج بنك الكويت الدولي (KIB) بلقب «أفضل بنك من حيث تمكين وتطوير الموظفين في الكويت للعام 2022»، وذلك ضمن فعاليات حفل توزيع «جوائز التميز والإنجاز المصرفي للعام 2022»، الذي نظمته مجلة الاتحاد: (The Banking Executive)، وللعام الثامن على التوالي، في المدينة التركية، إسطنبول، لتقوم من خلاله بتكريم إنجازات المصارف العربية وسط حضور حاشد ضم نخبة من كبرى المؤسسات المالية والمصرفية من الدول العربية، مع وفد رفيع المستوى من كبار الشخصيات في القطاع المالي والاقتصادي والصناعة المصرفية على مستوى المنطقة.



هذا، وقد تسلم الدرع التقديرية خلال الحفل، ممثلا عن البنك، مدير أول الاتصال الخارجي من إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في KIB، فهد السرحان، حيث تم اختيار KIB من بين العديد من المؤسسات التي رشحت، لتتويجه باللقب ضمن جوائز التميز والإنجاز المصرفي، وقد جاء ذلك وفقا لنتائج التقييم السنوي لأداء المصارف العربية طوال العام، والذي أجرته لجنة تصنيف الجوائز - المؤلفة من فريق كامل من الخبراء المصرفيين والاقتصاديين، والعمل مع إلى أقسام البحوث لدى كل من اتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب.



ولقد أفادت نتائج التقييم بأن البنك قد نجح في استيفاء كافة المعايير التي وضعتها اللجنة للحصول على جائزة «أفضل بنك من حيث تمكين وتطوير الموظفين»، واعتمدتها كجزء من منهجيتها في التقييم، والتي بنيت بشكل كبير على ما حققه KIB من إنجازات بارزة خلال العام في هذا الإطار، وقد تتضمن ذلك: إشراك موظفيه في البرامج التدريبية المختلفة، منها ما نظم مع بنك الكويت المركزي وكلية هارفارد للأعمال، وغيرها مع الجامعة الأمريكية في الكويت (AUK) بعنوان: «التميز في خدمة العملاء» وأخرى حول المبيعات بعنوان: «البيع بحماس» بهدف تحسين قدرات ومهارات موظفي إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في KIB.



وفي معرض كلمته في هذه المناسبة الخاصة عبر نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في KIB، رائد جواد بوخمسين، عن مدى سعادته وفخره بحصول البنك على هذا التكريم المشرف، وفوزه مجددا ضمن جوائز التميز والإنجاز المصرفي المرموقة، والمشهود بها على النطاق الإقليمي، مشيدا بالقيمة العالية والمتميزة لهذه الجائزة، نظرا للمكانة الرائدة للجهة التي تمنحها وتاريخها العريق في المنطقة، كون الاتحاد الدولي أكبر تجمع مصرفي ومالي في الوطن العربي، ولذلك، أكد بوخمسين أن الجائزة تعد إضافة بالغة الأهمية ضمن سجل KIB الحافل بالألقاب والتكريمات، علما أنه يتمتع أيضا برصيد من جوائز الاتحاد الدولي، حصدها البنك خلال الأعوام لتميزه في العديد من المجالات المالية والمصرفية.



كما لفت بوخمسين إلى أن حصول KIB على تكريم من لجنة الاتحاد، عن دوره في تمكين وتطوير الموظفين في الكويت، هو تكريم لجميع الموظفين، متوجها لهم خلال كلمته بالشكر على مساهمتهم الرئيسية في تحقيق هذا الإنجاز، موضحا أن سر نجاح البنك والمحرك الرئيسي لتقدمه، يكمن في جهود فريقه وتفانيهم فيما يقدمونه من عمل، لذلك، شدد بوخمسين أن استثمارات KIB في رأسماله البشري وفي كوادره الوطنية بالأخص، مازالت تأتي في طليعة أولوياته ومقدمة أركان استراتيجيته.