أعلنت شركة الاتصالات الكويتية (stc)، عن حصولها على المركز الأول في الكويت كشركة رائدة في مجال علاقات المستثمرين إضافة إلى تمركزها ضمن قائمة أفضل خمس شركات في الشرق الأوسط في علاقات المستثمرين، وذلك خلال المؤتمر السنوي لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (MEIRA)، الذي عقد في 24 أكتوبر 2022 في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية.



من جهة أخرى، حصل وسيم محمد الحايك، مدير عام علاقات المستثمرين وعملـيــات الانـــدمـــاج والاستحواذ على المركز الأول كأفضل مسؤول في علاقات المستثمرين في الكويت لعام 2022، بالإضافة إلى حصول stc على المركز الأول كأفضل تقرير سنوي رقمي وضمن قائمة الـ 10 أفضل تقارير سنوية مطبوعة للشركات المتوسطة في الشرق الأوسط.



ولقد أقيم الحفل بحضور كبرى الشركات المساهمة المدرجة في الأسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط من جميع القطاعات بما يشمل البنوك وشركات النفط والاتصالات والعقارات وغيرها، حيث قام كل من محمد بن مبارك آل فاران الرئيس التنفيذي للقطاع المالي، ووسيم محمد الحايك مدير عام علاقات المستثمرين وعمليات الاندماج والاستحواذ بتمثيل شركة الاتصالات الكويتية (stc) وتسلم ثلاث جوائز عن مركز الشركة الأول كرائدة في مجال علاقات المستثمرين وجائزة أفضل مسؤول في علاقات المستثمرين في الكويت لعام 2022 والتي نالها وسيم محمد الحايك - مدير عام علاقات المستثمرين والاندماج والاستحواذ- بالإضافة إلى جائزة أفضل تقرير سنوي رقمي للشركات المتوسطة في الشرق الأوسط. وأعلنت stc عن تصنيفها ضمن قائمة الـ 3 أفضل شركات في مجال علاقات المستثمرين لقطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، خلال حفل توزيع جوائز الشركات الأوروبية والشركات الناشئة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وافريقيا الذي أقيم في لندن - المملكة المتحدة، بتاريخ 7 سبتمبر 2022. ويستند تصنيف هذه الجائزة الى الدراسة الاستقصائية السنوية لمستثمري المؤسسات في الأسواق الأوروبية وتلك الناشئة، والتي تأخذ بعين الاعتبار نتائج جميع الفئات بحسب القطاعات والفريق التنفيذي ومعايير أداء علاقات المستثمرين.