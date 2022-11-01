إقبال كبير تشهده الخدمة الجديدة التي أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) عن تقديمها خلال الأيام الماضية وهي إتاحة فتح حساب جديد لغير عملاء «بيتك» بشكل آلي وفوري وآمن من خلال جهاز التفاعل المرئي XTM المنتشر في 10 مواقع، حيث يتواصل الراغب في فتح الحساب هاتفيا بالصوت والصورة عبر الجهاز مع موظف خدمة العملاء في مركز الاتصال، ومن ثم يتبع خطوات محددة بعد تقديم وتسجيل المعلومات المطلوبة، لينتهي بفتح الحساب في وقت قصير.



وقد أشاد العديد من المستفيدين، بالخدمة وبسهولة الخطوات والاجراءات المدمجة المطلوبة للانتهاء من فتح الحساب، واصفين متطلبات فتح الحساب بانها واقعية ومتوافرة وغير معقدة، مشيرين الى أن موظفي مركز الاتصال في «بيتك» يقدمون مساعدة قيمة للراغبين في فتح الحساب ويتابعون كافة الخطوات حتى يصبح طالب الخدمة عميلا لـ «بيتك» ولديه رقم حساب ومن ثم يتم توجيهه الى طباعة البطاقة المصرفية عن طريق الاجهزة الخاصة بذلك، والتي ينفرد بها «بيتك» على مستوى السوق من خلال إمكانية إصدار البطاقة خلال 3 دقائق.



وتؤكد الخدمة الجديدة استمرار توجه «بيتك» نحو الرقمنة، وتعظيم دور التكنولوجيا الحديثة في تحقيق الشمول المالي وتوسيع دائرة العملاء والحصة السوقية، وتحسين جودة الخدمات وإتاحتها في معظم الأوقات واغلب الأماكن، بحيث يكون «بيتك» دائما متواجدا وقريبا من عملائه الحاليين والمستقبلين.



والخدمة متاحة للأفراد بأعمار من 15 سنة فما فوق، وهي مجانية للراغبين من المواطنين والمقيمين، ولا يشترط وجود رصيد افتتاحي لفتح الحساب الجديد المتاح بثلاثة أنواع من الحسابات، هي الخدمة الإلكترونية والتوفير والرابح، ولا يتطلب الأمر غير زيارة أقرب فرع ذكي إلكتروني لـ «بيتك» KFH GO وطلب فتح حساب جديد من خلال التواصل مع موظف خدمة العملاء عبر أجهزة التفاعل المرئي XTM، وتقدم الخدمة من خلال فروع بيتك الذكية KFH GO المنتشرة في الكويت «10 أفرع» وتوزيعها المكاني كالتالي: فرع معرض السيارات الشويخ KFH Auto - الأفنيوز- ضاحية عبدالله السالم - الجابرية - السلام - إشبيلية - المطار - أبو فطيرة - المنقف - صباح الأحمد.