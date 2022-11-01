ناصر العنزي



من جديد تعود فرق دوري زين الممتاز لساحة المنافسة بعد توقف خاضت خلاله مسابقة كأس سمو ولي العهد، حيث تقام اليوم مباراتان في انطلاق الجولة الثامنة في غاية الأهمية ستحددان بشكل كبير ترتيب مراكز الصدارة.



ففي المباراة الأولى سيكون الكويت المتصدر بـ14 نقطة في أهبة الاستعداد لملاقاة النصر السادس برصيد 9 نقاط على ملعب الثاني في جليب الشيوخ، وفي المباراة الثانية ستكون الإثارة والندية والحماسة حاضرة في مواجهة كاظمة صاحب المركز الثاني بـ 13 نقطة مع العربي الثالث بـ 10 نقاط على ستاد الصداقة والسلام. يذكر ان الدوري سيتوقف بعد الجولة التاسعة والتي تختتم في 12 الجاري.

ويدخل الكويت مواجهة اليوم وهو يعاني آثار الخسارة والخروج من كأس سمو ولي العهد على يد السالمية بعد ما شهدت حالة توتر شديدة أسفرت عن إيقاف مدافعه فهد الهاجري 4 مباريات إضافة إلى مباراتين عقوبة الطرد، ولا شك ان الهاجري إحدى ركائز «الأبيض» ومن المتوقع ان يحل مكانه فهد حمود، وسيكون وضع مدربه رادان غاسانين حرجا للغاية إذا اهتزت صدارة فريقه اليوم لكنه بعناصر الخبرة والشباب قادر على تجاوز ما حصل والتمسك بالصدارة التي يتنافس عليها اكثر من فريق، وقد استعد الكويت للمواجهة بجميع لاعبيه باستثناء إصابة لحقت بلاعبه عمرو عبدالفتاح استدعت وضع يده في الجبس.

أما النصر فقد تعادل في آخر مباراة له بالدوري أمام السالمية بدون أهداف ومازال محافظا على مركزه في وسط الترتيب، لكن لن يؤمن عليه إذا تعثر اليوم، وكان العنابي بإشراف مدربه محمد المشعان متذبذبا في أدائه «مرة فوق ومرة تحت» لكنه أمام فرق المقدمة يظهر بشكل جيد.



وفي مواجهة كاظمة والعربي فالترشيحات تقف حائرة وكل منهما قادر على إطاحة الآخر، حيث ينتظر «البرتقالي» زلة الكويت قبله ليقفز للصدارة، ومثله الأخضر يبحث عن الفوز للاقتراب من المركزين الأول والثاني، لذلك نتوقع مباراة حافلة بالندية والأهداف، وقد تعثر كاظمة في آخر مباراة في الدوري بالتعادل مع التضامن 2-2 وخسر في آخر مباراة له من القادسية في كأس سمو ولي العهد، لذلك وجب على مدربه ماركوف تصحيح وضعه.



من جانبه، فإن العربي في حالة انتعاش بعد ان عاد إلى وضعه الطبيعي كمنافس على المقدمة بعدما كان في مركز متأخر إثر آخر فوز حققه في الدوري على الفحيحيل 2-1، واستحق مدربه البوسني روسمير سفيكو ان يكون مدرب الجولة الماضية، كما أخذ بيد «الأخضر» إلى مواجهة ملتهبة مع القادسية في نصف نهائي بطولة كأس سمو ولي العهد، ومن المتوقع أن يغيب عن الأخضر علي خلف للإصابة.



ويدير مباراة الكويت والنصر الحكم ضيف الله الفضلي، فيما اسندت مواجهة كاظمة والعربي إلى الحكم سعد الفضلي.