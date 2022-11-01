اختتمت أول من أمس بطولة الكويت الدولية للتنس للرجال (M15 ALZAHRA) على ملاعب اتحاد التنس بمجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس بمشاركة 53 لاعبا من 16 دولة برعاية وحضور الشيخ أحمد الجابر رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للتنس.

وحضر المباراة النهائية عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

وأسفرت مباريات مسابقة الفردي عن فوز اللاعب التايلندي بالافوم كوفابيتوكتد بالمركز الأول والتشيكي دومينيك بالان بالمركز الثاني، وفي مسابقة الزوجي فاز الثنائي المكون من البريطاني ويليام جانسن وزميله الپولندي بوريس زجولا بالمركز الأول، وفاز بالمركز الثاني الثنائي المكون من اللاعبين بكهان أتلينيغريف وزميله إيفان دينيسوف.



وبختام هذه البطولة تتبقى بطولة واحدة مماثلة تقام حاليا وتختتم الأحد المقبل، وهي ختام سلسلة البطولات الدولية للتنس التي نظمها الاتحاد الكويتي للتنس على ملاعبه بإشراف الاتحاد الدولي بمشاركة لاعبين من مختلف دول العالم من أجل حصاد نقاط التصنيف الدولية.