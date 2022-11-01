القاهرة - محمد صلاح



تخضع الفنانة رانيا يوسف لتدريبات مكثفة على يد مدرب استعراض تمهيدا لبطولتها لمسرحية «قمر وغجر» التي تقدمها على خشبة مسرح الدولة في مصر بعد غياب عن خشبة المسرح 20 عاما، وأبدت سعادة كبيرة بالعمل والتجربة، وأكدت أنها تتدرب يوميا ولساعات طويلة على دورها والاستعراض والملابس وكثير من التفاصيل.



الى ذلك، تعيش رانيا حالة من النشاط السينمائي، حيث تشارك في 3 أفلام دفعة واحدة، فقد انتهت من تصوير مشاهدها كضيفة شرف في فيلم «اتنين للإيجار» مع الفنانين بيومي فؤاد ومحمد ثروت، وتستكمل تصوير مشاهد فيلمها الجديد «ملك»، حيث صورت عددا من مشاهدها خلال الفترة الماضية، والفيلم من تأليف وإخراج أيمن رفاعي، كما تصور فيلمها «التاروت» مع الفنانة سمية الخشاب، وهو من تأليف معتز المفتي، وإخراج إبرام نشأت.