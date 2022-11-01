انفرد سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، المتوج باللقب العالمي، بالرقم القياسي لأكبر عدد من الانتصارات في موسم واحد، محققا فوزه الرابع عشر في جائزة المكسيك الكبرى، الجولة العشرين من بطولة العالم للفورمولا واحد والتي أقيمت أمس الأول على حلبة الشقيقين رودريغيس في مكسيكو.



وفك بطل العالم مرتين الذي انطلق من الصدارة للمرة الـ 19 في مسيرته شراكته مع الألمانيين مايكل شوماخر (13 من أصل 18 سباقا مع فيراري عام 2004) وسيباستيان فيتل (13 من أصل 19 مع ريد بول بالذات عام 2013).



وهو الفوز الرابع لفيرستابن في المكسيك بعد أعوام 2017 و2018 و2021 والـ 34 في مسيرته، ليرفع رصيده في صدارة ترتيب السائقين إلى 416 نقطة أمام زميله المكسيكي سيرخيو بيريس (280) وسائق فيراري شارل لوكلير من موناكو (275).



وأنهى فيرستابن السباق (71 لفة) بوقت قدره 1:38.36.729 ساعة، متقدما بفارق 15.186 ثانية على سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، فيما وصل زميله في الفريق صاحب الأرض سيرخيو بيريس ثالثا متأخرا بفارق 18.097 ثانية.