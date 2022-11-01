عاد الروسي دانييل مدفيديف الى المركز الثالث في تصنيف رابطة المحترفين للتنس أمس بعد تتويجه في فيينا، فيما تقدم الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم الى الثامن بعد لقب جديد في بازل.



وتقدم مدفيديف مركزا على حساب النرويجي كاسبر رود نتيجة فوزه في فيينا بثاني ألقابه هذا العام بعد دورة لوس كابوس المكسيكية.



وكان الروسي خسر صدارة التصنيف في سبتمبر الماضي إثر خروجه من الدور ثمن النهائي لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة بعد أن خسر نقاط عدة كونه توج باللقب عام 2021.



من جهته، يمر أوجيه-ألياسيم بفترة رائعة قادته للفوز الأحد في بازل بلقبه الثالث في غضون 3 أسابيع، بعد تتويجه في فلورنسا وأنفر، وعاد إلى المركز الثامن، الأفضل في مسيرته الذي سبق أن حققه في أغسطس الفائت.



ولايزال الإسباني كارلوس ألكاراس، الذي خسر نصف نهائي بازل ضد الكندي، في الصدارة أمام مواطنه رافايل نادال.



ويستعد المصنفون الأوائل، باستثناء الألماني ألكسندر زفيريف، للمشاركة في دورة باريس للماسترز.



ولدى السيدات، لم تشهد المراكز الـ 18 الأولى أي تغيير، وذلك قبل انطلاق بطولة «دبليو تي ايه» الختامية في تكساس بمشاركة أفضل 8 لاعبات لهذا الموسم.