عبدالعزيز الفضلي



قامت وزارة التربية متمثلة بإدارة التنسيق التابعة لقطاع التعليم العام بتسليم قرارات النقل والندب والتي تم إصدارها لمستحقي الوظائف الاشرافية التعليمية.



وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» انه بناء على تعليمات وكيل التعليم العام اسامة السلطان تم تسليم جميع ممن صدرت قراراتهم والذين قاموا بمراجعة الوزارة لاستلامها، مشيرة الى ان القطاع مستمر اليوم بتسليم القرارات، متمنية التوفيق والنجاح للجميع في وظائفهم الاشرافية الجديدة.



إلى ذلك، حدد وكيل وزارة التربية بالانابة فيصل المقصيد مقر المخيم الكشفي السنوي للعام الحالي لوزارة التربية على ان يقام بمنطقة الفنطاس.



وقال المقصيد في قرار اصدره وتلقت «الأنباء» نسخة منه انه بناء على إدراج إقامة المخيمات الكشفية ضمن الخطة العامة والبرنامج الزمني للتوجيه الفني العام للتربية الكشفية للعام الدراسي 2023/2022م. وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل تقرر إقامة المخيم الكشفي السنوي السادس والسبعين في الفترة من الخميس 29 ديسمبر المقبل إلى الخميس 5 يناير المقبل وعلى جهات الاختصاص العلم والعمل به ويقام المخيم الكشفي السنوي بنادي الكشافة البحرية بمنطقة الفنطاس.



وفي هذا السياق، كشفت مصـــــادر تربويـــة مطلعـــــة لـ «الأنباء» ان وزارة التربية تقيم مخيمها الكشفي سنويا في مقره بمنطقة كبد، مشيرة الى انها تلقت تعليمات من بلدية الكويت بنقل المخيم الى منطقة اخرى بسبب سكة القطار التي بصدد انشائها بتلك المنطقة وستقسم المخيم الى نصفين، الامر الذي يتطلب نقله الى موقع آخر ومناسب لأبنائنا الطلبة. من جانب آخر، شدد الموجه العام للغة الفرنسية بوزارة التربية أنور الكندري على حرص واهتمام التربية بتعزيز قدرات الطلبة في مجال اللغة الفرنسية، موضحا ان هناك دراسة لادخال اللغة الفرنسية في الصف العاشر بشكل اختياري. وقال الكندري خلال رعايته وحضوره ورشة «الاتيكيت والضيافة» بثانوية ماريا القبطية امس بحضور الموجهة الاولى أنوار الرضوان ومديرة المدرسة منال المطيري، انه سيتم بحث الموضوع مع المختصين وأخذ رأي الميدان وأولياء الأمور قبل بدء التطبيق. وأضاف الكندري، ان التوجيه العام لـ «الفرنسية» يدرس التوسع في تدريس المادة لتكون ضمن مواد الاختيار الحر في الصف العاشر لإعطاء الفرصة لمن يرغب من الطلاب في التعرف على هذه اللغة وممارستها، منوها الى ان التوجيه لديه خطة لتطوير المناهج وتحسينها لاسيما أن المنهج الحالي مضى على تطبيقه اكثر من 10 سنوات.



وأضاف انه من المتوقع الانتهاء من عملية تطوير المناهج وتطبيقها اعتبارا من العام الدراسي المقبل 2023/2024، لافتا الى انه يأمل في ان يعاد النظر في الفكرة التي تم تنفيذها قبل سنوات بإدخال اللغة الفرنسية في صفوف المرحلة المتوسطة، «والتي نرى انها كانت ناجحة».