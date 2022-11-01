نظمت دار الآثار الإسلامية وبالتعاون مع السفارة الفرنسية لدى الكويت مساء الأحد حفلا موسيقيا مميزا في مركز اليرموك الثقافي بعنوان «الموسيقا.. حيث تلتقي الثقافات».



وأحيا الحفل الذي تمازجت فيه الموسيقى بين شرقية وغربية مجموعة من الموسيقيين المتميزين بقيادة عازف الغيتار الفرنسي يوهان آبو وبمشاركة عازفي الغيتار المغنيين حسن جمعة ومحمد عمراني والمغنية رغدة يوسف وعازف الباس ستيفان نعيم وإيقاعات عصام سيد.



ويأتي هذا الحفل ضمن سلسلة فعاليات ثقافية تنظمها دار الآثار الاسلامية تحت مظلة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بهدف الاطلاع على الثقافات ودعم النشاط الثقافي في الدولة.