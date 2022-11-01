ثلاث قطع، ثلاثة عقارب، ثلاث مواد، لكن قطر واحد: 40مم. إنها سابقة فيما يخص ساعات بيغ بانغ إنتغريتد. لم يسبق أبدا لتصميم هوبلو الشهير أن أطل بحلة رقيقة وجذابة إلى هذا الحد.



ساعة أرق من أي وقت مضى، متقنة تماما، في علبة من الذهب الأصفر، التيتانيوم أو سيراميك «أول بلاك»، تضفي على الوقت لمسة تفيض رقيا. هذه المجموعة الجديدة، التي أطلق عليها ببساطة اسم «تايم أونلي»، تعيد التركيز على الأساس في صناعة الساعات: الساعات، الدقائق، الثواني والتاريخ، من دون الانتقاص على الإطلاق من قوة الرموز المميزة لشركة صناعة الساعات. كما تعود السمة الجمالية المميزة لساعات بيغ بانغ إنتغريتد، ونقصد بذلك السوار المدمج، لتمنح الساعة تأثيرا قويا.



يحاكي هذا السوار الثلاثي الحلقات المميز الحواف الحادة للعلبة، ويعكس بنية الوسط البارزة والنابضة بالحيوية. وتخضع كل حلقة بشكل منفصل للصقل والتلميع، وللشطف والشطب، لتبرز بتأثير لامع أو غير لامع، على نحو متناوب، لنتيجة فائقة التألق. وتتلاءم العلبة الجديدة بقطر 40مم تماما مع هذا السوار المدمج، ما يجعل كل تركيبة أكثر عمقا وتأثيرا. تجسد مجموعة بيغ بانغ إنتغريتد «تايم أونلي» الجديدة جوهر علامة هوبلو المتمثل في العناصر الأساسية، الطابع الخاص، والقوة.



من الواضح أن البساطة هي المبدأ الأساسي الذي تقوم عليه الحركة: زودت الإصدارات الثلاثة في مجموعة «تايم أونلي» بكريستال صفير من الأمام ومن الخلف، حيث نجد الثقل المتأرجح الشهير لساعات بيغ بانغ. كما زودت الساعات بمعيار صغير فائق الإتقان، من صنع الشركة، يملأ بالكامل المساحة الجديدة المخصصة له، والبالغ قطرها 40مم. وقد تم صقل كل الأسطح لتوفير تأثير غير لامع على مستوى القرص، بما يضمن وضوحا فائقا. وتبرز المؤشرات والعقارب ونافذة التاريخ في كل من الإصدارات إما بالذهب الأصفر، أو التيتانيوم، أو سيراميك أول بلاك.



ستنضم ساعتا بيغ بانغ إنتغريتد «تايم أونلي» المصنوعتان من التيتانيوم والذهب الأصفر إلى المجموعة الدائمة، أما إصدار «أول بلاك»، كجميع ساعات أول بلاك التي أنتجتها شركة صناعة الساعات، فمحدود بـ 250 قطعة.