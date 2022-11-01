يواصل بنك وربة مبادراته الخاصة بالموظفين لهذا العام، وذلك بتدشين رحلة العمرة الرابعة لموظفي البنك، وبلغ عدد المشاركين في الرحلة 40 معتمرا، حيث أقيمت قرعة خاصة للمتقدمين تم اختيار منها 10 موظفين و10 موظفات بالإضافة إلى مرافقيهم والفريق الإداري الخاص بالرحلة، وتعتبر الرحلة مجانية للموظفين العاملين في البنك.



وفي هذا الصدد، قال أيمن سالم المطيري مدير قطاع التسويق والاتصال المؤسسي في البنك: «إن رحلة العمرة تعتبر فعالية سنوية في البنك تهدف إلى تسهيل زيارة بيت الله الحرام للموظفين العاملين في البنك، ويسعى البنك من خلالها إلى بث تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، كما تهدف هذه الرحلة السنوية إلى تعزيز روح العمل والتعاون بين موظفي البنك».



وتأتي هذه الجهود ضمن مسؤولية البنك الاجتماعية تجاه موظفيه، كما يعتبر بنك وربة من أوائل البنوك في الكويت تدشينا لرحلات العمرة السنوية للموظفين.



وفي السياق نفسه، قال المطيري: «نهنئ كل المعتمرين الفائزين في قرعة رحلة العمرة الرابعة لعام 2022م، ونأمل التوفيق للجميع في الرحلات القادمة»، مضيفا: «ستكون هناك العديد من المشاريع الخاصة للموظفين من باب المسؤولية الاجتماعية للبنك وبهدف تعزيز روح التعاون بين الموظفين».