أطلقت الهيئة العامة للشباب حملة تطوعية لزراعة 2000 سدرة في محمية السدر بمنطقة عريفجان تحت شعار «من أجل كويت خضراء» بمشاركة 36 متطوعا ومتطوعة وبالتعاون مع المبادر والناشط البيئي عبيد الشمري.



وقالت المتحدثة الرسمية باسم الهيئة العامة للشباب أسرار الأنصاري في تصريح صحافي أمس إن هذه المشاركة تأتي لتحقيق رؤية كويت 2035 وإشراك الشباب في بناء وتعمير البلاد ودفع المتطوعين والمجاميع التطوعية إلى تنفيذ المشاريع الإنمائية المدرجة في الخطة الإنمائية للدولة.



وأكدت الأنصاري أن الهيئة يدها ممدودة دائما للتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية وجمعيات النفع العام التي تهتم بالشباب وتقدم الدعم اللوجستي والإعلامي من باب المسؤولية المجتمعية، بالإضافة إلى احتضان الطاقات الشبابية وتطوير مهاراتهم وشغل وقت فراغهم بما يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع.



وذكرت أن الهيئة مستمرة في الإعلان عن كل ما هو جديد في مجال العمل التطوعي، بالإضافة إلى تسجيل المتطوعين والمجاميع من خلال بوابة «أيادينا» للعمل التطوعي وإصدار الشهادات إلكترونية بعدد الساعات التطوعية لكل متطوع شارك معها في العمل التطوعي عبر موقعها الإلكتروني www.youth.gov.kw.



من جهته، قال المبادر والناشط البيئي عبيد الشمري إن المبادرة القادمة هي زراعة 3000 سدرة لما لها فوائد على البيئة والتربة والاقتصاد المحلي، مبينا أنها شراكة مجتمعية مع جهات خاصة وحكومية والمجاميع التطوعية المهتمين بالبيئة.