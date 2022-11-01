طالب النائب هاني شمس النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بمنح الجنسية لأبناء الكويتيات الذين لم يحصلوا عليها بسبب عدم وصولهم إلى السن القانونية وقت حصول أشقائهم عليها.



وقـال شمــس، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن بعض هذه الحالات مضى عليها أكثر من 10 سنوات رغم أنه بمجرد وصولهم إلى السن القانونية يفترض أن تمنح لهم الجنسية، متمنيا من وزير الداخلية إنصافهم في هذا الموضوع كون أمهاتهم كويتيات وإخوانهم أيضا وهم مستحقون.



وفي موضوع آخر، دعا شمس وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفل مي البغلي بخفض السن المقررة للحصول على المساعدة الاجتماعية لبعض الكويتيين من 60 إلى 55 عاما ومساواتهم بربات البيوت والمطلقات اللاتي يحصلن على هذه المساعدات عند سن 55 عاما، مشيرا إلى أن هناك كويتيين يصلون إلى هذه السن وليس لديهم عمل وربما يكونون متقدمين لديوان الخدمة المدنية ولم يحصلوا على وظيفة.



من جهة أخرى، طالب شمس وزارة التربية باستثناء الطلبة الدارسين للمواد الاختيارية مثل مادة التوعية المرورية والإلكترونيات من الاختبار النظري للحصول على رخصة القيادة، لافتا إلى أن هناك ازدحاما مروريا ونحتاج إلى هذه المادة كثقافة مرورية.



وفي شأن آخر، قال شمس إن وزارة التربية قامت أثناء وقف الندب بتحويل مجموعة من المعلمين الوافدين من تدريس مواد التوعية المرورية والالكترونيات إلى تدريس مادة الفيزياء، وذلك رغم حصولهم على بكالوريوس هندسة.



وبين أن هذا الأمر تم بينما ديوان الخدمة المدنية رفض تحويل المهندسين الكويتيين الذين يقومون بتدريس المواد نفسها إلى تدريس مادة الفيزياء.



وأوضح انه إذا كانت الوزارة بحاجة إلى مدرسين للفيزياء فعليها أن تفتح الباب للكويتيين بعد أن يجتازوا دورة خاصة تعد لهم لأنهم أولوية ومن ثم تكون الأولوية لأبناء الكويتيات ومن ثم البدون، مطالبا بإعادة النظر في هذا الأمر، مبينا أنه سيتقدم بأسئلة برلمانية إلى وزير التربية في هذا الشأن.