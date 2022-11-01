شاركت غرفة تجارة وصناعة الكويت في اللقاء الأول بين لجنة الرئاسة في الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث ترأس اللقاء الأمين العام لمجلس التعاون د.نايف الحجرف.



وشهد اللقاء حضور ممثلي الهيئة الاستشارية ورؤساء الاتحادات والغرف التجارية والصناعية بدول المجلس، حيث ترأس وفد اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عجلان بن عبدالعزيز العجلان، كما ترأس وفد غرفة تجارة وصناعة الكويت أسامة النصف عضو مكتب الغرفة، وبمشاركة رباح الرباح مدير عام الغرفة.



وقد سلط اللقاء الضوء على العديد من المواضيع المهمة ذات الصلة بالقطاع الخاص الخليجي، وأهمها: إشراك القطاع الخاص في مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة مع التكتلات الاقتصادية والدول، وكذلك إشراكه في صياغة القرارات والقوانين الاقتصادية التي تخص دول المجلس في مجال الاستثمار وغيرها.



بالإضافة إلى العمل على وضع استراتيجيات مناسبة للأمن الغذائي الخليجي مع وضع الحلول المناسبة لسد نقص السلع الغذائية وارتفاع الأسعار، كما تم التطرق إلى مقترح إنشاء منصة إلكترونية لتبادل فرص الاستثمار والمناقصات بدول المجلس.



من جهة أخرى، ركز اللقاء على تبني استراتيجيات صناعية تمنح محفزات للقطاع الخاص للاستثمار بالاقتصاد الأخضر ومصادر الطاقة المتجددة في ظل تغير المناخ واستنزاف الموارد الطبيعية التي تمثل تهديدا كبيرا على النمو الاقتصادي، وكذلك تم النظر الى أثر تطبيق السعودية قرار لائحة تفضيل المحتوى المحلي وقرار قواعد المنشأة الوطنية على الشركات الخليجية.



وأكدت الهيئة الاستشارية استعدادهم وترحيبهم الكبير بالسعي إلى بذل سبل التعاون مع القطاع الخليجي للتنسيق الكامل المشترك بين دول مجلس في كافة المجالات الاقتصادية على وجه الخصوص سعيا لإقامة الوحدة الاقتصادية الخليجية المنشودة، كما أعربوا عن سعادتهم بعقد اللقاء المهم، مؤكدين أهمية الاستمرار على هذا النهج لترسيخ التعاون المشترك.



كما ثمن رؤساء الاتحادات والغرف الأعضاء دور الهيئة الاستشارية في سعيها لمعالجة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي بهدف الحفاظ على حركة تبادل السلع بين دول المجلس، بالإضافة إلى فتح قنوات جديدة للتواصل بين الأمانة العامة لدول الخليج واتحاد غرف دول مجلس التعاون للوصول إلى طموحات مرجوة تدعم عجلة الاقتصاد الخليجي.