أطلقت الصين الاثنين بنجاح الجزء الثالث والأخير من محطة الفضاء التي تبنيها ومن شأنه جعلها قابلة للتشغيل بالكامل، في إطار برنامجها الفضائي الطموح.



وتعزز الطموح الصيني ببناء محطة فضائية جزئيا برفض الولايات المتحدة مشاركة الصينيين في برنامج محطة الفضاء الدولية التي تتعاون في إطارها الولايات المتحدة وروسيا وكندا وأوروبا واليابان.



وأطلق الجزء الذي سمي «منغتيان» (حلم السموات) عصرا بواسطة صاروخ «لونغ مارتش 5بي» من جزيرة هينان المدارية في جنوب الصين على ما ذكر التلفزيون الصيني العام (سي سي تي في).



ومن شاطئ مجاور لمركز وينشانغ التقط مصورون هواة وشغوفون بالفضاء صورا للحدث.



وقال دنغ هونغكين أحد مسؤولي المهمة بعد دقائق على ذلك للتلفزيون «الوحدة التجريبية منغتيان دخلت بدقة المدار المحدد لها مسبقا».



وأضاف دنغ وهو محاط بزملاء متحمسين في قاعة التحكم بالمهمة «أعلن أن عملية الاطلاق كانت ناجحة بالكامل».



ومنغتيان هو الجزء الثالث والأخير الرئيسي لمحطة تيانغونغ التي تتخذ شكلا حرف تي بالأجنبي.



ومن شأن هذه المرحلة السماح بتشغيل محطة تيانغونغ الفضائية الصينية (القصر السماوي) بالكامل وتوفير وجود دائم لبكين في الفضاء.



واحتاج تجميع المحطة إلى 11 مهمة، وستسمح مهمة أمس بنقل معدات عملية متطورة.



وستبقى المحطة على مدار منخفض يراوح بين 400 و450 كيلومترا فوق الأرض لمدة عشر سنوات على الأقل مع هدف معلن بالمحافظة على وجود بشري طويل الأمد في الفضاء.