بعد أسبوع من هروبه اللافت من حديقة حيوانات سويدية، عاد ثعبان من نوع ملك الكوبرا إلى قفصه الأحد بعدما نجح في التملص من كل عمليات البحث لأيام.



وقالت حديقة سكانسن للحيوانات في بيان: «لقد أمسكنا به». وقد اضطرت الحديقة إلى إغلاق قسم الزواحف بانتظار القبض على الثعبان الهارب.



وبعد أيام قليلة من وصوله إلى الموقع، هرب الثعبان المسمى «سير فاس» (السيد المصفر) السبت 22 أكتوبر عبر أحد الأضواء في حوضه.



وبحسب إدارة حديقة الحيوانات التي استضافت من دون مشكلات أفاعي من نوع الكوبرا الملك لمدة 15 عاما تقريبا، تم تركيب مصابيح موفرة للطاقة أخيرا لتحل محل المصابيح القديمة التي كانت أكثر سخونة بكثير، ما كان يبعد الزواحف.



وقد أحبط «سير فاس» محاولات الإمساك به، ما أكسبه لقب «هوديني»، تيمنا بنجم فنون التخفي الأميركي الشهير هاري هوديني الذي عرف ببراعته في تخليص نفسه من السلاسل والأقفاص.



خلال ليل السبت إلى الأحد، يبدو أن الكوبرا الملك قرر وضع حد لحالة الهروب. وبحسب حديقة الحيوانات، «نزل وزحف عائدا إلى جحره الآمن والدافئ».



وتمكنت الحديقة من إعادة فتح قسم الزواحف للجمهور، لكن «هوديني» وضع «تحت الإقامة الجبرية» للمراقبة، ولن يتمكن الزوار من رؤيته لأيام.