أظهرت دراسة أجراها فريق من الباحثين في جامعة APC Microbiome في إيرلندا أن تناول المزيد من الأطعمة المخمرة والمخللات والألياف يوميا لمدة أربعة أسابيع فقط كان له تأثير كبير على خفض مستويات التوتر على مدى العقد الماضي.



وأثار اهتمام الباحثين في الدراسة أن أولئك الذين اتبعوا النظام الغذائي الغني بالأطعمة المخمرة والمخللات أفادوا بأنهم شعروا بتوتر أقل.. كما كان هناك أيضا ارتباط مباشر بين مدى دقة اتباع المشاركين للنظام الغذائي ومستويات الإجهاد المتصورة لديهم، حيث أبلغ أولئك الذين تناولوا المزيد من الأطعمة النفسية الحيوية خلال فترة الأربعة أسابيع عن أكبر انخفاض في مستويات التوتر المتصورة.