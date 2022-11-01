الجزائر ـ هناء السيد



اعتمدت قمة الجزائر ولأول مرة في تاريخ القمم العربية النشر الإلكتروني، وسميت قمة بلا ورق تفاديا لأي تسريبات، إضافة الى مواكبة الرقمنة التي تشهدها الجزائر، حيث استحدثت وزارة الذكاء الاصطناعي للتحضير لقمة الجزائر العربية.



كما وفرت الجزائر مركزا ضخما للمؤتمر يحتوي على جميع الاحتياجات والتسهيلات من غرف مخصصة للوفود الاعلامية العربية واستديوهات للبث المباشر.



وأفاد مسؤول بوزارة الخارجية الجزائرية بأن بلاده استطاعت توفير مختلف الترتيبات الضرورية لانعقاد القمة العربية من دون ورق، فيما اعتبره «سابقة في تاريخ القمم العربية».



وقال مدير عصرنة العمل الديبلوماسي بوزارة الخارجية الجزائرية عقبة شابي إن هذه القمة «هي أول قمة من دون ورق، والتي تعتبر سابقة في تاريخ القمم العربية»، مبينا أنه «تمت بلورة المشروع ووضعه حيز التنفيذ، بعد تجربة مصر عبر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في الاجتماعات على مستوى وزراء الخارجية، التي تمت أيضا من دون ورق».



وأشار إلى أن «الجزائر قطعت أشواطا مهمة في مجالات التحول الرقمي واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، ما سمح لها بتوفير جميع الشروط الضرورية حتى تكون قمة الجزائر 2022، أول قمة عربية من دون ورق».



وكشف شابي أن «القمم السابقة شهدت استعمال حوالي طن إلى طن ونصف من الورق في جميع الاجتماعات على مستوى القمة، مما، دفعنا للتفكير في رقمنة العملية وعقد قمة من دون ورق، والتي كان للجزائر شرف احتضانها.



وفي لقاء خاص لـ «الأنباء»، قال سيد أحمد عطاء الله الرئيس العام للمركز الدولي للمؤتمرات ان مركز الجزائر الدولي للمؤتمرات (عبداللطيف رحال) هو مجمع متعدد الاستخدامات مخصص لاستضافة أكبر الاجتماعات الدولية في الجزائر، يتربع على مساحة 28 هكتارا، ويتواجد في الضاحية الغربية لمدينة الجزائر على مسار الطريق الوطني رقم 11 ببلدية سطاوالي.



ويعتبر مركز الجزائر الدولي للمؤتمرات تحفة هندسية فخمة وذات تصميم انسيابي خلاب مختلف ومميز عن مباني ضاحية سطاوالي، وقامت شركة فابريس وشركائه الإيطالية بتصميم الهندسة المعمارية للمركز، وقامت بإنجازه المؤسسة الصينية الشركة الصينية الحكومية للهندسة والبناء (CSCEC)، وتقدر تكلفة إنجازه بـ 677 مليون دولار.



واضاف: قام بتدشين المركز الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة يوم 8 سبتمبر 2016 والذي حمل اسم عبداللطيف رحال الديبلوماسي والمستشار الديبلوماسي السابق لرئيس الدولة، ضمنها جناح رئاسي وشقق للرؤساء وقال عطاء الله ان قاعة للقمم وقاعات شرفية إضافة إلى مكاتب وقاعات استعلام، وأخرى خصصت للصحافة وأستوديوهات للإذاعة والتليفزيون، فضلا عن قاعة للعرض، ويحتوي المركز على مكتبة، وقاعة متعددة الخدمات، ومطاعم تتسع لـ2500 مقعد، وحظيرة للسيارات مغلقة تتسع 2100 سيارة، بالإضافة إلى الجناح التقني والمديرية العامة للمركز.



وتابع: يتربع مركز المؤتمرات على موقع إستراتيجي وسياحي في بلدية سطاوالي بالجهة الساحلية الغربية لمدينة الجزائر العاصمة أكبر المدن الجزائرية وأهمها لأنها العاصمة السياسية للبلاد وأحد أهم الأقطاب الاقتصادية فيها.



المركز الدولي للمؤتمرات يتواجد بمنطقة نادي الصنوبر التي تحوي إقامة الدولة والتي يرتادها السياسيون وأعضاء الحكومة ومبنى قصر الأمم التاريخي والذي سيخلفه في تنظيم الفعاليات الكبرى، كما أنه يبعد 5 دقائق من منتجع شيراتون الجزائر الفخم الذي يوفر الراحة بسعته 419 غرفة لضيوف المركز، كما يبعد 30 دقيقة عن المطار الدولي، وأقل من 30 دقيقة من وسط المدينة المليء بالحركة.