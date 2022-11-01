وصل ممثل سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي والوفد المرافق له الى مدينة العقبة الاردنية اليوم الاثنين للمشاركة في فعاليات افتتاح الدورة الـ 13 لمعرض ومؤتمر العمليات الخاصة «سوفكس 2022».



وكان على رأس مستقبليه سفيرنا لدى الأردن عزيز الديحاني وعدد من أركان السفارة ومساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للعمليات والتدريب الأردني العميد الركن عبدالله الشديفات.



وتأتي زيارة ممثل سمو رئيس الوزراء وزير الدفاع الى الأردن تلبية لدعوة من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين للمشاركة في افتتاح معرض «سوفكس 2022».