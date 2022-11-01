التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله اليوم الاثنين مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي وذلك على هامش اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الـ 31 في العاصمة الجزائر، حيث استعرض المبعوث الأممي آخر المستجدات على الساحة الليبية والجهود التي يقوم بها في هذا الإطار.



من جانبه، أعرب وزير الخارجية خلال اللقاء عن تمنياته بالتوفيق لعبدالله باتيلي في مهام عمله كممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، مجددا التأكيد على موقف الكويت المبدئي والثابت تجاه دولة ليبيا الشقيقة ودعمها لجميع الجهود والمساعي التي يقوم بها المبعوث الأممي لاستكمال المسار السياسي والتوصل إلى حل يحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق للأمن والسلام والتنمية ويحفظ سيادة ليبيا ووحدتها وسلامة أراضيها.