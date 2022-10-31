دبي، الإمارات العربية المتحدة، ، 31 أكتوبر 2022



أعلنت شركة "كيندريل"، أكبر مزود لخدمات البنية التحتية في مجال تقنية المعلومات في العالم، (رمزها في بورصة نيويورك: KD)، عن نشاط استشاري مبتكر.



ويجمع نشاط "كيندريل كونسلت" بين الخبرات الاستشارية الطويلة التي تتمتع بها الشركة وحلول التكامل التقني المتفوّقة في القطاع، وذلك من خلال فريق عالمي من الاستشاريين والمهندسين والمتخصصين ذوي المهارات العالية، لمساعدة العملاء الجدد والحاليين على التعرّف على البيئات التقنية المتطورة وتسريع الوصول إلى أفضل نتائج الأعمال التجارية المنشودة.

وتمتد خدمات " كيندريل كونسلت" لتشمل الخبرات المهمة في إجراءات تقنية المعلومات واستراتيجياتها وعملياتها، وتسريع البيئات السحابية سواء الأصلية أو الهجينة، وتحديث التطبيقات والحواسيب المركزية، والبيانات والتحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، علاوة على القدرات الشبكية وخدمات مكان العمل الرقمية وقدرات الحوسبة المتطورة، بجانب ما تتيحه الشركة من منتجات الأمن والقدرة على الصمود.

وقال غارد ليتل نائب الرئيس للأبحاث لدى "آي دي سي" إن كيندريل على استعداد لتلبية احتياجات العملاء على امتداد رحلتهم السحابية، عبر اتباع نهج عملي أساسي لتحديث حلول تقنية المعلومات بغض النظر عن بداياتهم.



وأضاف: "تُمكّن كيندريل العملاء من التركيز على الأمن الرقمي وتمنحهم ممكّنات القدرة على الصمود، وترسم لهم منظورًا جديدًا حول أفضل السبل لابتكار بنية أساسية متطورة لتقنية المعلومات".

وتكافح المؤسسات في جميع أنحاء العالم لتحقيق المكاسب المتوقعة من مشاريع تقنية المعلومات التي تنفذها، فيما تبحث عن سبل جديدة للارتقاء بمستويات الرشاقة المؤسسية والقدرة على الصمود وتحسين الأعمال، وذلك بالاعتماد على التقنيات، ما يمكّنها من تعزيز قدراتها التنافسية.



ويتصدى " كيندريل كونسلت" لهذا التحدّي عبر توحيد رؤية " كيندريل ڤايتل" ، المعنية بالابتكار المشترك، ومنصة التكامل المفتوحة " كيندريل بريدج" ، للحصول فورًا على الرؤى المستمدّة من البيانات والتي تساعد العملاء في حلّ المشكلات المعقدة، فيما تتعاون الشركة مع العملاء والشركاء لإنجاز مشاريع تؤدي إلى نتائج يمكن الاستفادة منها.

وتمثل " كيندريل كونسلت" و "كيندريل بريدج" و" كيندريل ڤايتل" معًا نهجًا متينًا لمساعدة العملاء على تصوّر النتائج المنشودة، وتصميم الحلول وتنفيذها، وتقييم تلك النتائج عند الوصول إليها، مع التطوير المستمر للبُنى التحتية التقنية القائمة لديهم وإعدادها للمستقبل.

من ناحيته، أوضح مارك سلاغا المدير العالمي ل"كيندريل كونسلت"، أن العملاء بحاجة إلى شريك خدمات متمكّن وقادر على العمل معهم، بدءًا من التصميم ولغاية التنفيذ، والعودة إلى اكتشافات جديدة تمكن من تنفيذ مشاريع تحوّل تقني قابلة للقياس.



وقال: "تقدّم "كيندريل كونسلت" خبرة فنية عميقة مبنية على عقود من المشاركات الناجحة على امتداد مختلف القطاعات، بجانب منصة تقنية متينة مدعومة بمنظومة واسعة من الشركاء الذين يمكنهم مساعدة المؤسسات على حلّ المشكلات والتغلّب على التحدّيات والتدوير المستمر لعجلات الابتكار لتمكينها من تحقيق أهدافها التجارية".

ويساعد النشاط الاستشاري "كيندريل كونسلت" العملاء على تحديد أفضل نتائج الأعمال، مقدّمًا لهم الحلول والاستراتيجيات التقنية الكفيلة بتمكينهم من وضع أهدافهم المعنية بالتحوّل الرقمي وتنفيذها وتحقيقها، وذلك عبر الاستفادة من قوة منظومة الشركاء والتحالفات العالمية في كيندريل.



ويركّز النشاط الجديد على خلق بيئة تحديث مستمر لتقنية المعلومات، مدعومة بأوسع الخبرات التخصصية.

بدوره، أشاد الدكتور كريستيان إلسنر رئيس المالية لدى مركز ماينز الطبي الجامعي بألمانيا، بالنشاط الاستشاري "كيندريل كونسلت" ، قائلًا اخترنا كيندريل "شريكًا موثوقًا به" لإحداث التحوّل التقني على مستوى الحرم الجامعي في مستشفى جامعة ماينز، وذلك من خلال النشاط الاستشاري المبتكر.



وأضاف: "بوصفنا أحد أبرز مقدمي خدمات الرعاية الصحية في ألمانيا، لجأنا إلى كيندريل للاستفادة من خبرتها المثبتة في الخدمات الاستشارية المتمركزة حول العملاء.



ويساعدنا مهندسو الشركة واستشاريّوها الخبراء في وضع تصورات جديدة للبنى التحتية وتحديثها، وتبسيط الإجراءات التقنية المعقّدة والترحيل المستمر لمراكز البيانات بسرعة واعتمادية.



وقد استفدنا من حضور كيندريل المحلي، والكفاءات العالمية التي تتمتع بها، ونهجها المتحرر من طبيعة الموردين، ومنظومة شركائها الواسعة، ونتطلع إلى تحقيق النجاح بالعمل المستمر مع "كيندريل كونسلت".

يمكن زيارة www.kyndryl.com/consulting لمزيد من المعلومات.