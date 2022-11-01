عبدالوهاب العيسى: خلال أسبوع واحد فقط تحولت الميزانية من الوفرة إلى العجز بسبب المبالغ الجديدة.. وكيف تدعو الحكومة الشباب للقطاع الخاص وهي تعزز الفوارق بين القطاعين العام والأهلي؟

وزير المالية: أؤكد على رغبة سمو رئيس الوزراء بتأجيل قضية الميزانيات سابقاً احتراماً لمجلس الأمة ونكرّر تعهدنا بمعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة على الميزانية وملاحظات اللجنة

- غير صحيح أن الحكومة أو اللجنة البرلمانية يقومان ببعثرة أموال الدولة..ونحن نؤكد على سياسة الرشد في الإنفاق مع المحافظة على رفاهية المواطنين

الوزير عمار العجمي يطلب استعجال النظر في الميزانية العامة للدولة..ومجلس الأمة يوافق على ذلك

مهند الساير: نشيد بتوجهات مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة ونحن داعمون لهذا التوجه ولا يجوز اتهام اللجنة التشريعية بتعطيل القوانين الخاصة بذلك ونحن جاهزون لذلك

شعيب المويزري: اللجان المؤقتة أخذت اختصاصات اللجان الدائمة ومنها المالية والكل يشيد بدور الكويت في مجال حقوق الإنسان وهل يجوز أن تكون اللجنة المختصة لا تزال مؤقتة؟

خالد العتيبي: موقع غرب هدية مخصص للرعاية السكنية ورغم ذلك فات على المواطنين فرصة توزيعات جنوب خيطان وغرب عبدالله المبارك ثم تأتي الحكومة وتوقف المشروع

هاني شمس: هناك تظلمات كثيرة حول عدم تطبيق معايير العمل في المؤسسات وتجاوزات في الترقيات والمشكلة الأكبر في وزارة التربية التي تعتبر أساساً لتكوين المجتمع

فيصل الكندري: ما يعانيه ذوي الاحتياجات الخاصة "أمر مرفوض" واللجان تتحكم وتتلاعب بهذه الفئة وقضية التظلمات غير مجدية لهم.. وقضية توطين الاستثمار أصبح ضرورياً

جنان بو شهري: نؤكد على أهمية الرسالة الواردة من النائب حسن جوهر حول قضايا غسيل الأموال وضرورة مكافحة هذا الأمر..وأطلب إحالة الرسالة للجنة حماية المال العام

خليل أبل : سنقدم تقريراً للمجلس بممارسات بعض القيادات في المؤسسات التعليمية والجامعة.. وهناك عبث خطير يدور في القطاع النفطي من خلال التعيينات والشللية

مبارك الحجرف: اهتمام الحكومة في مكافحة الفساد أمر محمود ونتمنى الاستمرار بهذا النهج وحسن اختيار القيادات.. وقضية التضخم أصبحت واضحة بسبب غسيل الأموال الذي أثّر على المواطنين

عبدالله الأنبعي: توطين الاستثمارات الوطنية أمر مهم ووقّعنا على قوانين لفتح فرص استثمارية للدولة وللمواطنين من خلال تأسيس شركات وهذه أفكار تخلق فرصاً لتوظيف المواطنين

مرزوق الحبيني: قضية الوظائف الإشرافية بوزارة التربية بها تجاوزات كبيرة وتلاعب وصل إلى تغيير أرقام الانتظار ووضع شروط مفصّلة لاختيار من يريدون..وأنبه وزير التربية لهذا الأمر

عادل الدمخي: هناك خطوات عملية تحقّق النزاهة والشفافية أولها حسن اختيار القيادات ولابد من توجيه الأموال السيادية للاستثمار الداخلي وإشراك الشعب في المساهمة بالشركات

أحمد لاري: لدينا تجربة عندما كنت عضواً في المجلس البلدي من خلال مشاريع الأسواق والمسالخ وغيرها حيث أثبتت نجاحها واستفادت منها الكويت.. وأعتقد أن قانون ال "BOT" يحتاج إلى مراجعة لأن الاستثمار الداخلي ناجح جداً

حسن جوهر : نحن من سيئ إلى أسوأ في المؤشرات العالمية لمدركات الفساد والحكومة تستطيع من خلال قرارات تنفيذية لتصحيح هذا المسار الذي أثّر على سمعة الدولة في الخارج

الصيفي الصيفي : هناك أكثر من 400 مهندس ومهندسة خريجي بترول ومتخصصين بمجال النفط مسجلين في ديوان الخدمة المدنية لا يجدون عملاً لهم..ونطالب بضرورة حل هذه القضية

عبدالكريم الكندري: إذا كانت لدى جامعة الكويت رغبة وقدرة على فتح فروع لها في الخارج فمن الأولى أن تغطي المناطق الشمالية والجنوبية في البلاد وتفتح بها الفروع اللازمة لخدمة الناس

حمدان العازمي: الحكومة تطالب بالاستعجال في إقرار قوانين مكافحة الفساد وتعارض المصالح وهي تمارس التناقض في هذا الجانب والتجاوزات واضحة لدينا

حمد المطر : هناك تفاعل من كل بيت كويتي مع مشاكل القضية التعليمية ونحن لدينا انحدار كبير في هذا الجانب..وعلى المكاتب الثقافية بالخارج العمل على حل مشاكل الطلبة هناك

خليل الصالح: المواطن يصل عمره إلى ما فوق الأربعين عاماً دون الحصول على الرعاية السكنية ونحن دولة صغيرة وغير قادرين على حل مشكلة تتعلق بالاستقرار الأسري

أسامة الشاهين : باب الصكوك الإسلامية يبعدنا عن قضية الربا وأحث الإخوة في اللجنة المالية للإسراع في إنجاز هذا القانون لأن الاقتصاد الإسلامي بدأت بذرته في الكويت والآن تخلّفنا في هذا الجانب

ثامر السويط : نحن كنواب على استعداد لتقديم تشريعات تثبت صحة انعقاد الجلسات بدون حضور الحكومة ودعونا نؤسس لهذا المبدأ

صالح عاشور : الحكومة منعت النواب من التواصل مع الوزراء وتغلق الأبواب أمام المواطنين فكيف تحل مشاكل وهذا يعتبر عودة إلى الوراء ونحتاج إلى الشفافية حتى لا يحتاج المواطن للنائب

-شبعنا تعهدات ونتمنى أن يرى المواطن حلولاً للقضايا المتكررة والحكومة تعاني من سوء الإدارة خصوصاً أن 97% من مساحة الدولة أرض فضاء والحكومة إلى الآن لم تقدم برنامج عملها