عبدالعزيز الفضلي

أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة التربية أحمد الوهيدة في بيان رسمي صباح اليوم، أن وزارة التربية تعمل على تفعيل منصتها التعليمية بشكل دوري من خلال عمل ورش للمعلمين الجدد لتدريبهم على كيفية استخدام برنامج (تيمز) وتطوير قدرات المعلمين عموماً على استخدام المنصة ، وعمل الصيانة الدورية لها وذلك لدوام جاهزيتها تحسباً لأي طارئ كان ، منوهاً إلى أن ما يتم تداوله بشأن العودة للدراسة عن بعد أمر "غير صحيح".

وأكدت الوزارة حرصها على سلامة وصحة أبنائها الطلبة والطالبات، مع أهمية ضمان مستوى تعليمي متميز ومستمر من أجل تنفيذ الأهداف المرجوة لتحقيق جودة التعليم.