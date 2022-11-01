غادر البلاد ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، صباح اليوم، والوفد الرسمي المرافق لسموه متوجها إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لترؤس وفد دولة الكويت في مؤتمر مجلس جامعة الدول العربية للدورة العادية ال31 على مستوى القمة العربية والتي ستعقد في العاصمة الجزائر.

وكان في وداع سموه على أرض المطار معالي رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ صباح الخالد وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله وكبار المسؤولين بالدولة.

ويرافق سموه وفد رسمي يضم كبار المسؤولين بديوان سمو ولي العهد.