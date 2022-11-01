أعلنت الهيئة العامة للشباب فتح باب التسجيل ببرنامج (أكاديميات مراكز الشباب لكرة القدم) في كل مراكزها التابعة لها بهدف تشجيعهم على ممارسة الرياضة وتنمية مواهبهم وشغل أوقات فراغهم.

وقالت الهيئة في بيان صحافي اليوم الثلاثاء، إن الأكاديمية متخصصة برياضة كرة القدم والتسجيل مفتوح ابتداء من اليوم لليافعين والشباب بين سن 7 و13 عاما والبرنامج تحت إشراف مدربين كويتيين متخصصين ومشرفين مؤهلين على مدار ثلاثة أيام أسبوعيا لمده ستة أشهر.

ودعت الشباب الكويتيين إلى التسجيل بالبرنامج عبر الموقع الإلكتروني للهيئة (www.youth.gov.kw) مبينة أن جميع الأجهزة الفنية والإدارية والطبية في الاكاديمية حاصلون على شهادات من الاتحاد الآسيوي والاتحاد الكويتي لكرة القدم وذوي خبرة في المجال الرياضي.

وأشارت إلى أهمية دور الأكاديمية في رفع المستوى المهاري للشباب واكتشاف المواهب وتعليمهم المهارات الفنية وتنمية البنية الجسمانية لديهم والحفاظ على اللياقة البدنية لافتة إلى سعيها من خلال هذا البرنامج إلى صنع جيل من اللاعبين الصاعدين والاعتناء بهم منذ النشأة.

وذكرت الهيئة أن الأكاديمية جاءت لتعزيز الخدمات التي تقدهما هيئة الشباب في مجال الرياضة وكرة القدم تحديدا وخدمة مجتمعية للشباب لترتقي بهم والعمل على تأهيل البراعم والناشئين وإعدادهم ليكونوا لاعبين مميزين في المستقبل.

وأشارت إلى أن المشروع بمنزلة حاضنة للمواهب الرياضية لتأهيلهم وتدريبهم وخلق مساحات لهم للإبداع في مجال كرة القدم وشارك به في الموسم الماضي أكثر من 1600 مشترك.