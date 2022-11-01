عقدت لجنة دراسة وتحديث المواقع المخصصة بصفة مؤقتة للتخييم الربيعي لموسم 2023/2022 اجتماعها بحضور ممثلي الجهات المعنية وبعض ممثلي الجمعيات التعاونية للمساهمة في توفير إقامة مناطق خدمية وترفيهية وأسواق مركزية مصغرة للمواطنين والمقيمين.

وأوضحت اللجنة بأن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال كاستعراض مواقع التخييم والتعديلات التي طرأت عليها فضلا عن اعتماد مواقع التخييم بالشكل النهائي والتعميم الخاص بالأحكام والشروط الخاصة بتراخيص المخيمات وسيتم تعميمه خلال الأيام القادمة.

وأشارت إلى إنها أجرت القرعة بين الجمعيات التعاونية المتقدمة للمساهمة بإقامة مناطق خدمية وترفيهية وأسواق على عدد ٧ مواقع وقد تم توزيعها على الجمعيات الفائزة من خلال القرعة التي تم إجرائها شريطة الالتزام بالمواقع المخصصة من قبل اللجنة والالتزام بالمساحة المحددة من قبل البلدية.

ودعت اللجنة الجمعيات الفائزة الالتزام بأخذ الموافقات اللازمة من الجهات المعنية ولاسيما وزارة الشئون وقوة الإطفاء العام والهيئة العامة للغذاء