السعودية تستحوذ على جوائز مسار خدمة ذوي الإعاقة والموسم السابع سيكون عربياً

اختتمت فعالية جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة في موسمها السادس تحت شعار «الإلهام يتكلم خليجي» بمدينة الرياض بحضور عدد كبير من مسؤولي دول الخليج والعالم العربي، برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وحضور الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة د.هشام الحيدري.



وشهد الحفل تتويج الفائزين في جائزة عمار بمختلف مساراتها، وتوج بالمركز الأول في مسار الموهوبين من ذوي الإعاقة الطفل التوحدي الإماراتي أحمد الموسوي (12 سنة) في موهبة العزف، حيث تميز بعزف مقطوعات لكل من بيتهوڤن وموزارت وباخ، بالإضافة إلى تأليفه لمقطوعات موسيقية خاصة وحصل على مبلغ 70 ألف ريال سعودي، فيما حل الرسام الكويتي الموهوب سليمان العنزي إعاقة حركية ثانيا بمبلغ 50 ألف ريال سعودي، وجاء العازف البحريني الكفيف علي العليوي ثالثا بمبلغ 30 ألف ريال سعودي.



الجدير بالذكر أن الفائز بمسار خدمة ذوي الإعاقة من فئة الأفراد كان من نصيب سعيد الزهراني بمبلغ 25 ألف ريال سعودي نظير مشروعه صيانة آلات برايل مجانا في كل أنحاء المملكة، فيما فازت جمعية لأجلهم بالجائزة عن فئة المنظمات غير الربحية بمبلغ 50 ألف ريال سعودي نظير مشروعها مصحف تبيان وهو قرآن مفسر كاملا بلغة الإشارة.



وشهدت فقرات الحفل عرضا حيا قدمه عدد من موهوبي دول الخليج ونال استحسان الحضور، وفي كلمته أبدى مؤسس وأمين عام جائزة عمار د.عمار بوقس سعادته بالدعم الذي تلقاه الجائزة على مختلف الأصعدة، وكشف عن الخطة التوسعية للجائزة بداية من الموسم القادم، حيث ستتحول الجائزة من الخليج إلى كل أنحاء العالم العربي.



بدوره، ألقى الإعلامي السعودي بتال القوس عضو لجنة تحكيم جائزة عمار كلمة نيابة عن اللجنة عبر فيها عن إعجابهم بما رأوه من مواهب خلال الجولة الخليجية، مؤكدا صعوبة مهمة اللجنة لكنه ذكر «أنه لا يوجد في هذه الجائزة فائز وخاسر ما دامت الإرادة هي العنوان».



وتوالت الكلمات، حيث ألقت الشيخة سهيلة الصباح من الكويت كلمة ضيوف الشرف، بالإضافة إلى كلمة راعي الحفل ألقاها د.هشام الحيدري نيابة عن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م.أحمد بن سليمان الراجحي.



من جانبه، عبر الرئيس التنفيذي للأعمال الاستراتيجية والحوكمة عمر السنين في كلمة نيابة عن الشريك الماسي للجائزة شركة وسط جدة للتطوير عن اعتزاز الشركة برعاية هذه الجائزة الاستثنائية لأنها تأتي ضمن خطط وبرامج المسؤولية الاجتماعية للشركة، مشيرا إلى أن هذه الجائزة ما هي إلا بداية لتعاون مشترك في مبادرات متنوعة بين الشركة وجمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة.