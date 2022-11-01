أعلنت وزارة النفط أن نائب رئيس الوزراء ووزير النفط د.بدر الملا شارك في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) 2022، الذي انطلقت فعالياته في 31 أكتوبر الماضي ويستمر حتى 3 نوفمبر الجاري، وذلك بمشاركة وكيل وزارة النفط الشيخ د.نمر الصباح.

وقالت وزارة النفط في بيان صحافي إنه تم استعراض جهود الكويت خلال المؤتمر في مجال البحوث والتطوير واستخدام أحدث التقنيات في صناعة النفط والغاز، إذ شارك عدد من المهندسين في ورش العمل وتم استعراض أفضل السبل في التنقيب والإنتاج والتصنيع والتكرير والنقل والتخزين.

ويعتبر معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) 2022 هو المكان الذي يجتمع فيه النظام البيئي للطاقة في العالم، بما في ذلك 2200 شركة عارضة و54 شركة نفط وطنية مع 28 جناحا دوليا من الدول العارضة، لاستكشاف اتجاهات السوق وحلول المصدر وممارسة الأعمال التجارية عبر سلسلة القيمة الكاملة للصناعة.

وشهد المعرض في دورته مشاركة أبرز المعنيين بقطاع صناعة النفط والغاز من شركات النفط الوطنية والعالمية، إضافة إلى شركات خدمات حقول النفط التي توفر عددا من التقنيات المبتكرة والخدمات المتكاملة.

وإلى جانب المعرض، استضاف أديبك 2022 المعرض والمؤتمر البحري، ومعرض الرقمنة في الطاقة، ومعرض ومؤتمر التصنيع الذكي، ستعمل هذه المعارض والمؤتمرات المخصصة على تمكين صناعة الطاقة العالمية من تعزيز الشراكات التجارية الحالية وتشكيل نماذج جديدة من التعاون عبر القطاعات لإطلاق العنان للقيمة وتعظيمها عبر الأعمال ودفع النمو المستقبلي.