وصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى مطار «هواري بومدين» بالعاصمة الجزائر، حيث كان في استقباله الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، وذلك للمشاركة في القمة العربية الـ 31، والتي ستعقد على مدار اليوم وغدا الأربعاء بالعاصمة الجزائر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن مشاركة الرئيس السيسي بالقمة العربية تأتي في إطار حرص مصر على تدعيم أواصر علاقات التعاون والأخوة مع جميع الدول العربية الشقيقة، واستمرارا لدور مصر المحوري في تعزيز جهود دفع آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية كافة.

وأضاف أن قمة الجزائر تهدف إلى التشاور والتنسيق بين الدول العربية الشقيقة بشأن مساعي الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية، خاصة في ظل التحديات القائمة المتعددة على المستويين الدولي والإقليمي، لاسيما نتيجة تبعات جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية، وما فرضه ذلك من ضغوط مختلفة على الدول العربية.

وفور وصول الرئيس السيسي تم التقاط صورة تذكارية له مع نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون.. وعقب ذلك، استعرض الرئيسان حرس الشرف، ثم صافح الرئيس السيسي وفد المستقبلين، وفي مقدمتهم أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، وكبار المسؤولين الجزائريين.. وصافح الرئيس الجزائري الوفد المصري، الذي يضم وزير الخارجية سامح شكري، وعددا من كبار المسؤولين.

ويتضمن برنامج الرئيس السيسي عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع أشقائه من القادة العرب من أجل التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة، وكذا تبادل الرؤى بشأن آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.