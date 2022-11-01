قرر بنك احتياط أستراليا (المركزي) اليوم الثلاثاء زيادة سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي.

وقرر مجلس السياسة النقدية في البنك المركزي زيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 85ر2%.

وقال البنك إن مجلس السياسة النقدية يرفع أسعار الفائدة منذ أيار/مايو الماضي لتحقيق توازن أكثر استدامة بين العرض والطلب في الاقتصاد المحلي للمساهمة في إعادة التضخم إلى النطاق المستهدف.

وأكد البنك أن صناع السياسة النقدية يتوقعون استمرار زيادة سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وسيتحدد حجم وتوقيت الزيادات الجديدة في الفائدة على أساس البيانات الاقتصادية المقبلة، وتقييم مجلس السياسة النقدية لتوقعات التضخم وحالة سوق العمل.