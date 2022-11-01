تعتزم شركة "لندن إلكتريك فيكل" المصنعة لسيارات الأجرة الكهربائية المستخدمة في خدمة "تاكسي لندن" شطب 140 وظيفة في بريطانيا كجزء من خطة تستهدف زيادة كفاءة التشغيل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الشركة المملوكة لمجموعة "شيجيانج جيلي هولدنج جروب" الصينية لصناعة السيارات إن برنامج التسريح الطوعي لعدد من العمال يندرج في إطار سلسلة إجراءات تستهدف العودة إلى تحقيق ربحية ونمو مستدام، بعد المعاناة من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد واضطراب سلاسل الإمداد.

وبلغ إجمالي عدد العاملين في شركة لندن إلكتريك فيكل بنهاية العام الماضي حوالي 550 عاملا. وإذا ظلت أعداد العاملين كما هي، فإن الخفض المقرر يمثل حوالي ربع إجمالي قوة العمل لديها.

وأشارت بلومبرج إلى أن متحدثا باسم الشركة رفض التعليق على عدد الوظائف الحالية فيها.

ويمثل إعلان الشركة خفض عدد العمال ضربة جديدة لصناعة السيارات البريطانية، بعد أيام من إعلان شركة "أريفل إس.أيه" الناشئة لصناعة سيارات الفان الكهربائية أن خطتها لنقل إنتاجها إلى الولايات المتحدة ستؤثر سلبا على عدد العاملين لديها في بريطانيا.

وبحسب بيانات لندن إلكتريك فيكل، فإنها سجلت خلال العام الماضي خسائر بلغت 118 مليون جنيه إسترليني.