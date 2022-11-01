عززت عارضة الأزياء الألمانية-الأمريكية هايدي كلوم سمعتها باعتبارها "ملكة الهالوين" بزي لافت للانتباه للغاية خلال حفلها التقليدي للهالوين في نيويورك.

وتنكرت كلوم 49/ عاما/ في هيئة دودة عملاقة مهرولة بخطى صغيرة أمام المصورين. ولم يظهر منها سوى العينين والفم عبر فتحات صغيرة في الزي.

وشارك زوج كلوم، عازف الجيتار الألماني توم كاوليتس، في العرض عبر إمساكه صنارة صيد بعد تعليق خطافها في ذيل زي الدودة. وتنكر كاوليتس 33/ عاما/ في زي صياد وساهم فنانو المكياج في إخراجه في شكل مروّع بعين متدلية.

وشاركت كلوم طوال اليوم صورا مع معجبيها للاستعدادات لزيها لحفل هذا العام. وعلى حسابها على "إنستجرام" نشرت العارضة صورة لها مع تعليق: "استعدادات الهالوين، الخطوة الأولى!!"، ثم نشرت بعد ذلك العديد من مقاطع الفيديو الأخرى للإعداد لارتداء الزي.

وكانت كلوم قد كشفت سابقا لبرنامج "إنترتينمنت تونايت" الأمريكي أنها ستشعر خلال الحفل "برهاب الأماكن المغلقة للغاية"، مشيرة إلى أنها سوف ترتدي أطرافا صناعية ثقيلة للتنكر.