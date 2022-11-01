يستعد الهضبة عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي في الإمارات، يوم 23 يناير المقبل ضمن حفلات العام الجديد.

ونشر عمرو دياب بوستر الحفل عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي ، وكتب بموقع "انستجرام" اليوم /الثلاثاء/ :"حدثك الذي طال انتظاره لهذا العام وصل .. نحن متحمسون للغاية للإعلان عن حفلة عمرو دياب البيضاء يوم 23/1/2023 في دبي ميديا".

ومن المقرر أن يقدم عمرو دياب خلال الحفل باقة مميزة ومتنوعة من أشهر أغنياته.

ومن المقرر أن يحيي عمرو دياب حفلا ضمن فعاليات موسم الرياض بعد غد الخميس يقدم فيه فاصلا من أجمل أغنياته الجديدة والقديمة.