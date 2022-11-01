التقى العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني اليوم الثلاثاء ممثل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ احمد نواف الاحمد الصباح وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر ومعرض "سوفكس 2022".

وذكر الديوان الملكي الاردني في بيان ان اللقاء تناول عمق العلاقات بين الكويت والاردن وسبل توسيع التعاون في المجالات العسكرية والدفاعية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

واضاف انه تم خلال اللقاء الذي حضره الأمير هاشم بن عبدالله الثاني بحث الفرص التي يوفرها مؤتمر ومعرض "سوفكس 2022" للاطلاع على آخرالتطورات في مجال العمليات الخاصة والصناعات الدفاعية وتبادل الخبرات بين الدول المشاركة.

وانطلقت في مدينة (العقبة) في وقت سابق اليوم أعمال الدورة الـ13 لمعرض ومؤتمر العمليات الخاصة (سوفكس 2022) المتخصص بشؤون الصناعات الدفاعية والعملياتية والأمن القومي بمشاركة أكثر من 300 شركة متخصصة بصناعة المعدات الدفاعية والأسلحة من 38 دولة ووفود من 98 دولة حول العالم وتتضمن 13 جناحا للدول المشاركة.