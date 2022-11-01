تنطلق الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي بمدينة جدة السعودية في الأول من ديسمبر كانون الأول تحت شعار "السينما كل شيء" بمشاركة 131 فيلما من 61 دولة.

وأعلنت إدارة المهرجان في مؤتمر صحفي أن الافتتاح سيكون مع الفيلم الكوميدي الرومانسي (ما علاقة الحب بذلك) للمخرج الهندي شيكار كابور بينما يتم عرض الفيلم السعودي (طريق الوادي) للمخرج خالد فهد في الختام.

ويتنافس على جوائز "اليُسر" 26 فيلما في مسابقة الأفلام القصيرة و16 في مسابقة الفيلم الطويل التي يرأس لجنة تحكيمها المخرج والسيناريست الأمريكي أوليفر ستون الحائز على ثلاث جوائز أوسكار.

ويسلط المهرجان الضوء على المواهب الشابة التي تساهم في رسم ملامح صناعة السينما في السعودية من خلال عرض سبعة أفلام روائية طويلة و18 فيلما قصيرا.

وبجانب المسابقات الرسمية يقدم المهرجان مجموعة من البرامج الموازية منها (اختيارات عالمية) و(سينما السعودية الجديدة) و(كنوز البحر الأحمر) و(روائع عربية) و(روائع العالم) إضافة إلى عروض السينما التفاعلية.