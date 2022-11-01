أعلنت وزارة التجارة الكورية الجنوبية الثلاثاء تراجع صادرات كوريا الجنوبية خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهو التراجع السنوي الأول للصادرات منذ عامين بسبب تباطؤ الطلب العالمي وسط ارتفاع التضخم والتباطؤ الاقتصادي.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى استمرار العجز التجاري لكوريا الجنوبية للشهر السابع على التوالي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.

وتراجعت قيمة صادرات كوريا الجنوبية خلال الشهر الماضي بنسبة 7ر5% سنويا لتصل إلى 48ر52 مليار دولار، وفقًا للبيانات التي جمعتها وزارة التجارة والصناعة والطاقة. وكانت هذه هي المرة الأولى منذ تشرين الأول/أكتوبر 2020 التي تشهد فيها صادرات البلاد انخفاضًا سنويًا.

في المقابل زادت واردات البلاد بنسبة 9ر9% سنويا إلى 18ر59 مليار دولار خلال الشهر الماضي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 7ر6 مليار دولار.

وتجاوزت الواردات الصادرات في كوريا الجنوبية منذ نيسان/أبريل لماضي، وهي المرة الأولى منذ عام 1995 التي تعاني فيها البلاد من عجز تجاري لمدة سبعة أشهر على التوالي.