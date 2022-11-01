أظهر تقرير للمفوضية الأوروبية، ، أن موسم حرائق الغابات لعام 2021 في أوروبا يعد ثاني أسوأ موسم منذ بدء تسجيل هذه الحوادث في عام .2006

وأعلنت المفوضية في بروكسل أن أكثر من 5500 كيلومتر مربع من الأراضي في الاتحاد الأوروبي احترقت، أي ما يعادل أكثر من ضعف مساحة لوكسمبورج.

وقالت المفوضة الأوروبية للأبحاث، ماريا جابرييل، "قد يكون هذا العام أكثر تدميرا، فبعد عامي 2021 و 2017، قد نشهد مجددا أحد أكثر مواسم حرائق الغابات المأساوية التي يتم تسجيلها على الإطلاق في عام .2022

ونوهت جابرييل إلى أن مزيجا من الجفاف وموجات الحر، أدى إلى ضغوط غير مسبوقة على الغطاء النباتي والغابات.

وأكدت أن الاتجاه المقلق في السنوات الأخيرة، والذي يعد تغير المناخ أحد أبرز أسبابه الرئيسية، لايزال مستمرا.

يشار أن أوروبا شهدت أسوأ صيف حيث تعرضت لجفاف ترافقه موجة حر وحرائق تسببت في وفيات وتدمير محاصيل في عدة دول أوروبية .