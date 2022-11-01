بحفظ الله ورعايته وصل ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه ظهر اليوم إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة لترؤس وفد دولة الكويت في مؤتمر مجلس جامعة الدول العربية للدورة العادية الـ31 على مستوى القمة العربية المنعقدة في العاصمة الجزائر.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه على أرض المطار الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة كما كان في استقبال سموه حفظه الله معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ومعالي وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح ومعالي وزير خارجية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة رمطان لعمامرة وسعادة سفير دولة الكويت لدى الجمهورية الجزائرية محمد مرزوق الشبو ورئيس بعثة الشرف سعادة سفير الجمهورية الجزائرية لدى دولة الكويت عبدالمالك بهدو.