أعلن رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين ومدير معرض عمان الدولي للكتاب جبر أبو فارس، اختيار دولة قطر ضيف شرف الدورة (22) لمعرض عمان الدولي للكتاب 2023.

وقال أبو فارس -في بيان صحفي، تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه، اليوم الثلاثاء- "إن اتحاد الناشرين، وإدارة المعرض تسلما رسميا موافقة الجانب القطري بهذا الخصوص، وسيتم خلال الفترة المقبلة المتابعة من قبل لجان المعرض المعنية مع الأشقاء لجعل هذه المشاركة نوعية ومميزة، وذات أثر فاعل في المعرض".

وأشاد أبو فارس بالعلاقات الأخوية التي تربط بلاده مع قطر، وخاصة تلك العلاقة التي تربط الناشرين الأردنيين بالمؤسسات الثقافية القطرية المعنية بقطاع النشر والتوزيع، والعمل المشترك من خلال اتحاد الناشرين الدوليين، واتحاد الناشرين العرب الذي يشغل الأردن فيه منصب الأمين العام المساعد، ورئيس لجنة الملكية الفكرية العربية، ورئيس لجنة تعديل النظام.

يشار إلى أنه من المقرر أن يقام معرض عمان الدولي للكتاب 2023 في المركز الأردني للمعارض الدولية- مكة مول في 21 سبتمبر 2023 ولمدة عشرة أيام.