بعد أيام من رفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، إنه سيكون هناك المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، في إطار السعي لمكافحة ارتفاع معدلات التضخم.

وقالت لاجارد لمنصة "دلفي" المعنية بأخبار لاتفيا، إن هدف التضخم متوسط المدى بواقع 2%، لا يزال قائما.

وذكرت في المقابلة التي نُشرت على الموقع الالكتروني الخاص بالبنك المركزي الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إن "الوجهة واضحة، إننا لم نصل إلى هناك بعد. سيكون لدينا المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة في المستقبل".

جدير بالذكر أن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء أدى إلى زيادة معدلات التضخم لشهور.

وكان البنك المركزي الأوروبي قرر في الأسبوع الماضي رفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، للحد من التضخم.