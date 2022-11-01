حققت دولة جنوب أفريقيا فائضا أوليا في الميزان التجاري بلغ 19.70 مليار راند (الراند يساوي 055ر0 دولار) خلال شهر أيلول/سبمتبر الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية في جنوب أفريقيا، أن إدارة الإيرادات الجنوب أفريقية (سارس) قالت إن الإحصاءات تشمل بيانات التجارة مع بوتسوانا وإيسواتيني وليسوتو وناميبيا.

وعزت "سارس" فائض الميزان التجاري الأولي البالغ 70ر19 مليار راند في شهر أيلول/سبتمبر إلى تسجيل صادرات بقيمة 56ر191 مليار راند، مقابل واردات بقيمة 86ر171 مليار راند.

وذكرت إدارة الإيرادات: "سجل الفائض الأولي في الميزان التجاري منذ بداية العام حتى 30 أيلول/سبتمبر الماضي البالغ 42ر175 مليار راند تراجعا عن الفائض المحقق في الفترة نفسها من العام الماضي، والذي بلغ 88ر346 مليار راند.

وزادت الصادرات بنسبة 22% على أساس سنوي، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 1ر27% خلال نفس الفترة"