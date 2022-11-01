محمود عيسى

ذكرت مجلة «ميد» أن شركة نفط الكويت توشك على الانتهاء من وضع التصميمات الهندسية الأولية الخاصة بمشروعين نفطيين، ومن المتوقع طرح مناقصة هذين المشروعين في الربع الثالث من عام 2023، ونسبت المجلة الى مصادر مطلعة في الصناعة النفطية قولها إن المشروعين يتعلقان بمركزي تجميع شرقي الكويت.

وقال أحد المصادر لمجلة ميد «إن أعمال التصميمات الأولية لكل من هذين المشروعين أصبحت الآن في مرحلة متقدمة للغاية، وهناك ثقة متزايدة بين أصحاب العلاقة بأن هذه العقود ستطرح في عام 2023».

وقالت المجلة إنه من المتوقع الآن طرح مناقصات هذين المشروعين وفقا لنظام الهندسة والتوريد والبناء (EPC) في الربع الثالث من عام 2023 وفقا للمصادر وذلك خلافا للتوقعات السابقة بأن تتم عملية الطرح في النصف الثاني من عام 2022.

ويتضمن نطاق المشروع الأول بناء مرفق جديد يسمى مركز تجميع الفصل 1 (SGC-I) بالإضافة لإقامة محطة حقن المياه تحت مسمى WIP-I. ويشار إلى هذا المشروع بالرقم المرجعي EF/ 2075.

اما المشروع الثاني ويشار اليه بالرقم المرجعي EF/2076، فيقضي نطاق العمل فيه ببناء مرفق جديد يسمى مركز تجميع الفصل 3 (SGC-III) ومحطة حقن المياه المسماة WIP-III.

وأشارت المجلة الى أن حقول النفط في الكويت ترتبط بشبكة واسعة من مراكز التجميع، والتي تعمل كموقع لتجميع النفط الخام المنتج في العديد من الآبار المتصلة بخطوط التدفق.

وتوفر مراكز التجميع في الكويت المعالجة الأولية عن طريق فصل الغاز المصاحب وإزالة الملوحة.

وختمت ميد بالقول انه في حين أن العديد من المشاريع في قطاع النفط والغاز في البلاد ما زالت عرضة لحالات التأخير، الا أن أصحاب العلاقة في الشأن النفطي اصبحوا واثقين بشكل متزايد من أن عام 2023 سيشهد نموا قويا في نشاط مشاريع النفط والغاز في الكويت، مستفيدا من استمرار ارتفاع أسعار الطاقة العالمية ما يعزز فرص انتعاش الأعمال في العديد من مشاريع الانتاج والتكرير المخطط لها في البلاد.