محمود عيسى

ذكر موقع ياهو فاينانس ان الكويت حافظت على مركزها كعاشر اكبر منتج للنفط في العالم في عام 2021 بمعدل انتاج يبلغ نحو 2.53 مليون برميل يوميا. وعلى الرغم من أنها دولة صغيرة، إلا أن الكويت لاعب كبير في أسواق النفط حيث تمتلك ما يقدر بنحو 102 مليار برميل من احتياطيات النفط المؤكدة والتي تمثل حوالي 6٪ من الإجمالي العالمي. وفي السنوات الأخيرة، عززت الكويت استثماراتها في انتاج الغاز انسجاما مع جهودها الرامية لتحقيق التنوع في مزيج الطاقة لديها.

وعلى صعيد متصل، قال الموقع ان النفط الخام ضروري لاقتصاديات العصر الحديث نظرا للحاجة لإنتاج البنزين والديزل لتشغيل غالبية المركبات في العالم. وبالمثل، تنتج المشتقات المكررة من النفط الخام العديد من المواد الكيميائية الأساسية والمستخدمة على نطاق واسع في العالم.

وتوضح وكالة معلومات الطاقة الاميركية أنه بعد استخراج النفط الخام من الأرض يتم تكريره حيث يتم فصل أجزاء مختلفة من النفط الخام إلى منتجات بترولية قابلة للاستخدام. وتشمل هذه المنتجات البترولية البنزين ونواتج التقطير مثل وقود الديزل وزيت التدفئة ووقود الطائرات النفاثة والمواد الأولية البتروكيماوية والشموع وزيوت التشحيم والأسفلت وغيرها.

إنتاج البترول

وفيما يتعلق بإنتاج النفط، لاتزال أوپيك تلعب في العام الحالي دورا كبيرا من حيث إنتاج النفط تماما كما فعلت في العقود القليلة الماضية، وتنتج المنظمة التي تضم 13 دولة نحو 30٪ من نفط العالم بينما ينتج تحالف أوپيك + الذي يشمل روسيا أيضا حوالي 40٪.

وقال الموقع ان أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع إنتاج دول أوپيك للنفط هو انها تتربع على معظم احتياطيات النفط العالمية المؤكدة، او حوالي 80.4٪ من هذه الاحتياطيات، والموجودة دول أعضاء في المنظمة مثل ڤنزويلا والمملكة العربية السعودية وإيران والعراق والإمارات العربية المتحدة والكويت وغيرها. تمتلك دول أوپيك مجتمعة 1.241.82 مليار برميل من الاحتياطيات المؤكدة، والكثير منها في دول بالشرق الأوسط.

وبينما سيطرت منظمة أوپيك على الإنتاج، زادت الولايات المتحدة أيضا إنتاج النفط بشكل كبير في العقد الماضي.

مستقبل الطلب على النفط

على الرغم من زيادة إنتاج النفط اعتبارا من عام 2020، يمكن أن ينخفض إنتاج النفط أيضا إذا تراجع الطلب عليه. وحيث يتوقع العديد من الاقتصاديين أن احتمالات حدوث ركود في عام 2023 تبلغ 60٪ أو ربما اكثر من ذلك، فقد يتقلص الطلب على النفط في عام 2023 وربما تقرر أوپيك خفض الإنتاج نتيجة لذلك.

واستعرض الموقع اكبر 20 دولة منتجة للنفط في العالم خلال عام 2021 على النحو التالي:

20. المملكة المتحدة بلغ انتاجها 809 آلاف برميل يوميا.

19. عمان: 971 ألف برميل يوميا

18. أنغولا: 1.127 مليون برميل يوميا

17. الجزائر: 1.134 مليون برميل يوميا

16. ليبيا: 1.238 مليون برميل يوميا

15. قطر: 1.304 مليون برميل يوميا

14. نيجيريا: 1.541 مليون برميل يوميا

13. المكسيك: 1.734 مليون برميل يوميا

12. كازاخستان: 1.764 مليون برميل

11. النرويج 1.776 مليون برميل

10. الكويت 2.527 مليون برميل

9. البرازيل 2.905 مليون برميل

8. الامارات العربية المتحدة 3.09 ملايين برميل

7. ايران 3.11 ملايين برميل

6. الصين 3.988 ملايين برميل

5. العراق 4.085 ملايين برميل

4. كندا 4.439 ملايين برميل

3. المملكة العربية السعودية 9.313 ملايين برميل

2. روسيا 10.112 ملايين برميل

1. الولايات المتحدة الأميركية 11.254 مليون برميل يوميا.