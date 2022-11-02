يحتاج ميلان الإيطالي ولايبزيغ الألماني إلى التعادل لحجز البطاقتين الأخيرتين المؤهلتين إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، عندما يستضيف الأول سالزبورغ النمساوي، ويحل الثاني ضيفا على شاختار الأوكراني اليوم في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات.



ويحتل ميلان المركز الثاني في المجموعة الخامسة التي حجز تشلسي الإنجليزي بطاقتها الأولى، برصيد سبع نقاط وبفارق نقطة واحدة أمام سالزبورغ، والأمر ذاته بالنسبة للايبزيغ ثاني المجموعة السادسة التي ضمن ريال مدريد الإسباني حامل اللقب بطاقتها الاولى، بفارق ثلاث نقاط أمام شاختار دانييتسك.



ويعول ميلان على عاملي الأرض والجمهور لتحقيق هدفه المتمثل في بلوغ الدور ثمن النهائي للبطولة.



ويمني النادي اللومباردي النفس بمصالحة جماهيره بأفضل طريقة ممكنة من خلال بلوغ ثمن نهائي المسابقة القارية العريقة، بيد أن مهمته لن تكون سهلة خصوصا أن الفريق النمساوي يرغب بدوره في مواصلة مشواره القاري أقله في الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ».



ويتفوق سالزبورغ بفارق نقطتين عن دينامو زغرب صاحب المركز الأخير والذي تنتظره مهمة صعبة أمام مضيفه تشلسي الساعي إلى مصالحة جماهيره بعد خسارته أمام مضيفه برايتون 1-4 السبت في الدوري.



بدوره، يحتاج لايبزيغ إلى نقطة واحدة فقط لبلوغ الدور ثمن النهائي للمرة الثالثة، ويدرك لايبزيغ جيدا أن خسارته أمام الفريق الأوكراني في العاصمة الپولندية وارسو ستطيح به إلى مسابقة الدوري الأوروبي للمرة الثانية تواليا، كون شاختار دانييتسك صاحب ست نقاط تفوق عليه ذهابا في لايبزيغ 4-1.



ويسعى لايبزيغ إلى مواصلة انتفاضته في المسابقة وتحقيق فوزه الرابع تواليا بعد خسارته في الجولتين الاولى والثانية، على أمل تعثر النادي الملكي لإنهاء دور المجموعات في الصدارة، ويبدو ريال مدريد مرشحا فوق العادة لتخطي عقبة ضيفه سلتيك الاسكتلندي.



ويحتدم صراع صدارة المجموعة الثامنة بين باريس سان جرمان وبنفيكا، عندما يلعبان خارج قواعدهما أمام يوفنتوس الإيطالي ومكابي حيفا الإسرائيلي اليوم.



وحجز الفريقان بطاقتي المجموعة عن جدارة بتقاسمهما الصدارة برصيد 11 نقطة من ثلاثة انتصارات وتعادلين في مواجهتيهما وبنتيجة واحدة 1-1.



ويتفوق سان جرمان بفارق الأهداف على بنفيكا (+8 مقابل +4)، وستكون نتيجتا مباراتيهما في الجولة الأخيرة حاسمتين لتحديد بطل المجموعة.



في المقابل، يسعى «اليوفي» إلى إنقاذ ماء الوجه وتفادي الكارثة عندما يستضيف النادي الباريسي بعد خروجه المخيب من دور المجموعات.



وفي المجموعة السابعة، يلتقي مان سيتي مع اشبيلية الإسباني، وكوبنهاغن الدنماركي مع بوروسيا دورتموند في مباراتين هامشيتين بعدما ضمن «السيتي» الصدارة امام وصيف بطل الدوري الألماني، والفريق الأندلسي المركز الثالث.



نيمار.. القضية ما زالت مفتوحة!



تصل محاكمة النجم البرازيلي نيمار الى نهايتها، وذلك بعد أيام معدودة على التحول الكبير الذي حصل في قضية انتقال لاعب باريس سان جرمان الفرنسي الحالي الى برشلونة الإسباني عام 2013 نتيجة قرار الادعاء العام بإسقاط تهم الاحتيال الموجهة اليه.



وعلى الرغم من القنبلة التي فجرها الادعاء العام الجمعة بإسقاطه التهم الموجهة للاعب البرازيلي، إلا أن القضية ما زالت مفتوحة لأن محكمة برشلونة تنظر أيضا في دعوى قضائية رفعتها شركة الاستثمار الرياضية البرازيلية «دي أي أس» تدعي فيها أنها تعرضت للاحتيال في صفقة الانتقال التي حصلت عام 2013 بين سانتوس وبرشلونة.



بوغبا يغيب عن كأس العالم



تلقى المنتخب الفرنسي لكرة القدم حامل لقب نسخة روسيا 2018 ضربة موجعة جديدة بإعلان لاعب وسطه ويوفنتوس الإيطالي بول بوغبا انسحابه من نسخة قطر 2022 بسبب الإصابة.



وقالت رافاييلا بيمنتا محامية ووكيلة أعمال بوغبا في بيان «بعد الفحوصات الطبية التي أجريت يومي الأحد) والاثنين، من المؤلم جدا الإبلاغ عن أن بول بوغبا لا يزال بحاجة التعافي بعد العملية الجراحة في الركبة في بداية سبتمبر، لهذا السبب، لا يمكن لبول الالتحاق بصفوف المنتخب الفرنسي في قطر»، مضيفة: بول سيواصل بذل قصارى جهده للعودة إلى الملاعب من أجل الجماهير وفريقه في أسرع وقت ممكن.