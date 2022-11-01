اكتمل وصول القادة العرب المشاركين في الدورة الـ 31 للقمة العربية التي تستضيفها الجزائر على مدى يومين، فقد وصل ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي الموافق لسموه الى العاصمة الجزائرية لترؤس وفد الكويت في قمة جامعة الدول العربية بدورتها الـ 31 في الجزائر.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إن رؤساء مصر عبدالفتاح السيسي، وتونس قيس سعيد، والصومال حسن الشيخ محمود، قد وصلوا الجزائر للمشاركة في أشغال القمة العربية.

كما وصل أيضا أمير قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد لترؤس وفد بلاده إلى القمة، وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لترؤس وفد الإمارات المشارك في القمة.

ويترأس وفد المملكة العربية السعودية في القمة سمو الأمير فيصل بن فرحان وزارة الخارجية، وكان في استقبالهم الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون.

ومن ضيوف الشرف، وصل كل من الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، ورئيس حركة عدم الانحياز الهام علييف.

وكان قد وصل أمس الاثنين الى الجزائر العاصمة تباعا كل من رئيس جزر القمر عثماني غزالي، رئيس دولة فلسطين محمود عباس، رئيس جمهورية العراق عبداللطيف جمال رشيد، ورئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني.

كما ضمن قائمة الوافدين أيضا رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد يونس المنفي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي لجمهورية اليمن، رشاد محمد علي العليمي، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان عبدالفتاح البرهان.

وترأس رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي وفد بلاده الى القمة. كما شارك نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي، الممثل الخاص لسلطان سلطنة عمان، أسعد بن طارق آل سعيد، والشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، الممثل الخاص لملك البحرين.

وبصفته ضيف شرف القمة العربية، حل بالجزائر الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، السيد ماكي سال، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

هذا، ويجتمع القادة العرب على مدى يومين في قمة تستضيفها الجزائر هي الأولى منذ 3 سنوات، بعد آخر قمة عقدتها جامعة الدول العربية في مارس 2019 في تونس، قبل تفشي وباء كوفيد-19.

وقد أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي د.نايف الحجرف، أهمية القمة العربية لتعزيز العمل العربي المشترك للتعامل مع التحديات في ظل الأزمات الإقليمية والعالمية.

وأعرب الحجرف على هامش مشاركته، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن تطلعه إلى أن تمثل القمة انطلاق مرحلة جديدة ترتكز على الفهم المشترك للتعامل مع تحديات الأمن والاستقرار والعمل العربي الجماعي المشترك والتعاون في المجالات كافة، خاصة في مجالات التعافي من آثار جائحة كورونا وتعزيز الأمن الغذائي ومكافحة الإرهاب والتصدي للتدخلات في شؤون الدول العربية والدفاع عن مصالحها ودعم مسارات التنمية المستدامة.

من جهته، أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي أن اجتماعات القمة العربية تسير في الإطار المرسوم لها كقمة لـ «لم الشمل العربي». وقال: إن الجزائر ستعمل على تحقيق هذا الهدف طيلة رئاستها للقمة العربية وليس فقط خلال يومي انعقاد القمة، مشددا على أنه تم من خلال الحوار الوصول إلى مخرجات إيجابية وتوافقية للقضايا المطروحة على قمة الجزائر.