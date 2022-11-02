دشن فريق مؤسسة «نماء» الخيرية الكويتية الزائر لليمن البرنامج الإغاثي بإقامة مخيم طبي لمرضى العيون وتوزيع 800 سلة غذائية و100 حقيبة إيواء على النازحين اليمنيين بمحافظة (مأرب) ضمن حملة «الكويت بجانبكم».



وأعرب وكيل محافظة (مأرب) عبدالله الباكري في تصريح لـ «كونا» عن شكره وتقديره للكويت أميرا وحكومة وشعبا على الدعم المستمر الذي تقدمه المؤسسات الخيرية الكويتية للشعب اليمني.



وأكد أهمية المشروعات النوعية التي تقوم بها المؤسسات الخيرية الكويتية والتي تسهم في مساندة جهود الحكومة اليمنية في الحد من الفقر ومعالجة المرضى وتخفيف معاناة النازحين والمشردين والفقراء المتضررين من الحرب.



من جانبه، قال مدير إدارة الإغاثة في «نماء» الخيرية خالد الشامري لـ «كونا» إنه تم توزيع 800 سلة غذائية تشتمل على 8 أصناف غذائية رئيسة و100 سلة إيوائية استفاد منها نحو 5 آلاف نازح ومتضرر من الأوضاع الحالية في اليمن.



وأضاف أن هذه المساعدات تهدف إلى تخفيف معاناة النازحين اليمنيين الذين يعانون من قسوة الظروف المعيشية التي يمرون بها بسبب النزوح الأمر الذي زاد من معاناتهم التي كانوا يعيشونها قبل الأزمة القائمة.



من جهتها، أوضحت الناشطة في العمل الخيري والإنساني ومديرة مكتب «العون المباشر» في اليمن معالي العسعوسي لـ «كونا» أن «نماء» الخيرية نفذت العديد من المشروعات النوعية في اليمن منها وضع حجر الأساس لقرية سكنية وتوزيع سلال غذائية وسلال للإيواء ومخيمات طبية.



وأضافت أنها (نماء) سوف تدشن ايضا مشروعها الإغاثي في (عدن) من خلال توزيع سلات غذائية على أسر المرضى.



بدوره، قال مدير إدارة التسويق في «نماء» الخيرية عبدالعزيز الإبراهيم لـ «كونا» إن المؤسسة بصدد تنفيذ المزيد من المشاريع الإغاثية النوعية خلال فترة وجود فريقها في اليمن حاليا.



وأضاف أن الحملات التي تقوم بها «نماء» الخيرية في اليمن تأتي استجابة فورية وعاجلة لنداء الشعب اليمني وتلبية لاحتياجاتهم التموينية والطبية وغيرها ومساندة لهم في ظل الظروف التي يمرون بها جراء الأحداث الجارية هناك.