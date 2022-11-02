أسامة أبو السعود



في إطار تفعيل إستراتيجية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتحقيقا لرؤيتها الساعية إلى الريادة عالميا في العمل الإسلامي وتفعيلا لرسالتها في رعاية المساجد من خلال تنمية الموارد البشرية وفقا لأفضل الممارسات والتي تسهم في الارتقاء بمستوى أداء شاغلي الوظائف الدينية بالوزارة بما يتناسب والمهمة السامية الملقاة على عواتقهم.



فإن قطاع المساجد ممثلا في إدارة الشؤون الفنية اختتم برنامج الدورات العلمية لشهر أكتوبر للأئمة والخطباء والمؤذنين وذلك في مسرح علي ثنيان الغانم بمبنى تدريب الأئمة والمؤذنين بمنطقة الرقعي.



وبهذه المناسبة قال مدير إدارة الشؤون الفنية د.بدر معجون أبا ذراع الضفيري إن البرنامج اشتمل على ثلاث دورات شرعية قيمة:



فكانت الدورة الأولى تحت عنوان «علم المواريث (2)» حاضر فيها حمد صالح الأمير، وذلك في الفترة من 9 - 13 أكتوبر من الساعة 8.00 إلى 12.00، وتعد هذه الدورة استكمالا لدورة علم المواريث التي عقد الجزء الأول منها في فترة سابقة.



وأوضح: إن موضوع هذه الدورة هو الحساب وما يتضمنه من التأصيل والعول والرد والمناسخات وميراث الجد مع الإخوة، وغيرها من أهم المسائل المتعلقة بالحساب، مع تطبيقات عملية على ذلك.



وتابع: أما الدورة الثانية كانت تحت عنوان «دورة تثقيفية للمعينين الجدد» حاضر فيها د.سامي محمد صبح وذلك في الفترة من 16- 20 أكتوبر في وكان الهدف منها التعريف بأهم ما يحتاجه كل من الإمام والمؤذن الجديد لإتقان عمله وتأدية مهمته على الوجه الأفضل، فشملت الدورة تعريفا بأهم أحكام الأذان والإقامة، وميثاق المسجد، وبعض القواعد والمهارات في إدارة المسجد.



وأردف قائلا: وفي ختام البرنامج التدريبي لشهر أكتوبر أقيمت دورة تحت عنوان «شرح مختصر خوقير في الفقه الحنبلي» حاضر فيها د.عبدالعزيز العيدان تم فيها شرح مختصر في الفقه الحنبلي، للعلامة أبي بكر بن محمد بن عبد القادر خوقير المكي الحنبلي(1284-1349هـ)، وهذا المختصر من المختصرات المهمة في المعتمد من فقه الإمام أحمد بن حنبل، وهو مختصر من كتاب منتهى الإرادات لابن النجار الفتوحي.



وفي ختام تصريحه دعا الضفيري جموع الأئمة والمؤذنين وطلبة العلم للحرص على المشاركة في هذه الدورات النافعة والاستفادة مما تقدمه إدارة الشؤون الفنية من دورات وأنشطة متنوعة.